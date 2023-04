Już po raz czwarty w Stalowej Woli zorganizowano konkurs „Polszczyzna bez tajemnic – ile wiesz o swoim języku”. W zmaganiach udział wzięło przeszło 60 śmiałków. Wydarzeniu towarzyszył wykład otwarty dra hab. Michała Rusinka.

Organizatorem konkursu był Powiat Stalowowolski, a partnerami wydarzenia Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. Wcześniejsze edycje konkursu odbyły się w latach 2017-2019, a ich gośćmi specjalnymi byli znani i cenieni językoznawcy – prof. Andrzej Markowski oraz prof. Jerzy Bralczyk.

Konkurs jest adresowany do wszystkich osób powyżej 16. roku życia, z jednym zastrzeżeniem – regulamin wyklucza z udziału w nim polonistów. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 21 pytań testowych, przygotowanych przez Annę Garbacz.

– Pytania to są testy z różnych dziedzin języka m.in. gramatyki, ortografii, składni. Do każdego pytania są cztery możliwości odpowiedzi, jedna z nich jest poprawna. Ci którzy dużo czytają, zwłaszcza klasykę literacką nawet wzrokowo znają pisownię wielu rzeczy, mają bogatszy zasób słownictwa. Można jeszcze zajrzeć do różnych opracowań poprawnościowych, do słowników, poczytać ale i bez tego myślę, że można sobie dać radę – mówiła Anna Garbacz. Autorka testu przyznała, że tworząc, inspiracje czerpie z życia. – Coś czytam, słyszę w telewizji czy na ulicy i sobie to notuję, może się przyda. Mam sporo takich wynotowanych przykładów i potem jak trzeba opracować pytania konkursowe czy dyktando, to sięgam do tego zasobu i próbuję coś wykorzystać, a potem jeszcze utrudniam, szukam przykładów, zaglądam do słowników.

W tym roku konkurs miał 2 zwycięzców, którzy zdobyli po 18 punktów, a byli to Jolanta Pastuch (Pysznica) oraz Szymon Haliniak (Pysznica). Drugie miejsce przypadło Gabrieli Ostapowicz (Stalowa Wola) III miejsce wywalczył Tomasz Oleksak (Nisko).

Laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Powiat Stalowowolski, a ich łączna pula wyniosła 3000 zł. Dodatkowo, do ich rąk trafiły również nagrody książkowe ufundowane przez dra hab. Michała Rusinka, a także Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Oprócz nagród, organizatorzy przyznali również wyróżnienia w postaci bonów podarunkowych do sklepów sieci Empik, w wysokości 100 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Wyróżnienia otrzymali: Aleksander Koper (Tarnobrzeg), Marta Męcińska (Stalowa Wola), Lara Mołoniewicz (Stalowa Wola).

Wydarzeniu towarzyszył wykład otwarty dra hab. Michała Rusinka. Michał Rusinek to polski literaturoznawca, tłumacz, pisarz oraz były sekretarz laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Wisławy Szymborskiej.

– Była ona osobą niezwykłą wiem, że to brzmi jak truizm, ale tak było, m.in. dlatego, że była absolutnie pozbawiona wieku, nigdy bym o niej nie pomyślał starsza pani, chociaż była dużo ode mnie starsza. Bardzo szybko skracała dystans. Była to osoba obdarzona niezwykłym poczuciem humoru. I wydaje mi się, że ona się chowała za swoim poczuciem humoru, często bywało tak, że jak ktoś jej zadawał jakieś trudne pytanie czy ważne pytanie, na które ona nie miała ochoty odpowiadać w takim tzw. small talku wtedy opowiadała anegdotę. To zresztą spowodowało, że jej publiczny wizerunek to był wizerunek uroczej starszej pani, ale to oczywiście nie była prawdziwa Szymborska. Myślę, ze jak chcemy się dowiedzieć, jaka była to należy czytać jej wiersze, bo tam jest ta prawdziwa Szymborska – mówił dr hab. Michał Rusinek.