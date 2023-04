Trwają prace przy realizacji trzeciego, a tym samym ostatniego etapu zadania związanego z rozbudową obwałowań rzeki Osa. Zadanie pochłonie blisko 15 mln zł. Zaawansowanie prac sięga 40 proc.

– Aktualnie, w ramach trzeciej części zadania „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. Podkarpackie”, RZGW w Rzeszowie realizuje prace na wale przeciwpowodziowym o długości 1,160 km oraz na kanale ulgi o długości 1,27 km w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Powyższe roboty polegają na wykonywaniu śluz wałowych, dróg powodziowych i ramp wałowych. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace na wale przeciwpowodziowym o długości 2,433 km oraz prace na kanale ulgi o długości 1,84 km w miejscowości Kotowa Wola. Zrealizowanych zostało ok. 40 proc. robót. Po zakończeniu powyższych prac dokonamy również naprawy dróg publicznych służących do dowozu materiałów na teren budowy. Planowane zakończenie robót budowlano-montażowych przewiduje się na dzień 31.12.2023r., natomiast całkowita wartość inwestycji to blisko 15 mln zł brutto – informuje Katarzyna Tokarz, p.o Kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Trzeci – ostatni, etap prac zabezpieczających przed powodzią tereny miejscowości Kępie Zaleszańskie i Kotowa Wola polega na budowie dwóch odcinków obwałowań o łącznej długości 3,59 km wraz z obiektami z nimi funkcjonalnie powiązanych tj. m.in. 5 śluz wałowych i 5 przejazdów wałowych, które zapewnią komunikację terenów zawala i międzywala. W korpusie wału zostanie wykonana przesłona hydroizolacyjna. Obwałowania na swoich koronach będą posiadały również utwardzone drogi serwisowe. Zakres rzeczowy tego zadania obejmie również wykonanie dwóch kanałów ulgi o łącznej długości 3,11 km, których zadaniem będzie przekierowanie wód powodziowych z rzeki Osy na niezabudowane tereny międzywala.

Jest to ostatni etap zadania i po wykonaniu tych prac Wody Polskie nie planują realizacji innych prac inwestycyjnych w tym obszarze.

Całość zadania został podzielona na trzy etapy. Etap pierwszy polegał na wykonaniu wału o długości 0,5 km chroniącego oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie i został odebrany od wykonawcy w styczniu 2021 r.

Drugi etap polegał na wykonaniu modernizacji prawego wału rzeki Osa na długości 1,291 km poprzez wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego, wykonanie dróg powodziowych i rozbudowę korpusu wału. Ten etap miał swój finał końcem 2021 roku.