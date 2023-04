Blisko 8 tysięcy sadzonek drzew i krzewów zamierza w tym roku rozdać Powiat Stalowowolski w ramach akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę”. Kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia.

– To będzie już 9. edycja naszej akcji. Niezmiennie, każdego roku w kolejce po sadzonki ustawiają się tłumy mieszkańców, a my zbieramy dziesiątki ton makulatury. Dzięki temu w naszym powiecie jest czyściej i bardziej zielono. Można powiedzieć, że łączymy przyjemne z pożytecznym: pożyteczne jest to, że mieszkańcy pomagają w ochronie przyrody poprzez zbieranie makulatury i sadzenie roślin, a przyjemne jest to, że nasze otoczenie staje się piękniejsze. Dodatkowo, od kilku lat zwracamy uwagę na to, aby wśród rozdawanych przez nas sadzonek były również gatunki drzew miododajnych, co ma istotny związek z ochroną pszczół, w którą już od kilku lat zaangażowaliśmy się jako Powiat Stalowowolski organizując m.in. coroczne konferencje “Stalowa pszczoła nie istnieje” – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Tegoroczna akcja „Drzewko za makulaturę” odbędzie się 22 kwietnia (sobota). Organizatorem jest oczywiście Powiat Stalowowolski, ale tak, jak w poprzednich edycjach, partnerem przedsięwzięcia jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, który nie tylko przygotuje interesujące stoisko promocyjne – poświęcone m.in. recyklingowi, ale przede wszystkim zapewni sprawny odbiór makulatury. Będzie ona przyjmowana od godziny 9.00 w dwóch punktach na terenie miasta tj.: w Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18 A oraz na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25.

Osoby, które planują dowieźć makulaturę samochodami, są proszone o dostarczenie jej na teren Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25, z uwagi na to, że jest tam duży plac manewrowy. Pieszych i rowerzystów, którzy mają mniejsze ilości makulatury, zapraszamy do Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18 A. Tradycyjnie przygotowanych zostanie kilka punktów wagowych, co znacznie oszczędzi czas oczekiwania w kolejce.

Po oddaniu i zważeniu makulatury wydawane będą specjalne kupony (1 kupon za każde 5 kg makulatury), które tego samego dnia będzie można wymienić na sadzonki wystawione na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

Zgodnie z regulaminem akcji, jedna osoba będzie mogła otrzymać maksymalnie 5 sadzonek, a do wyboru będą następujące gatunki drzew i krzewów: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, sosna, klon jawor, róża, lipa, wiąz, jodła, świerk, brzoza, czereśnia ptasia, borówka amerykańska, dereń jadalny, katalpa, morwa biała, hortensja bukietowa, ligustr pospolity. W sumie do rozdania będzie prawie 8 tys. sztuk drzew i sadzonek. Część z nich zostanie zakupiona przez Powiat Stalowowolski, a część zostanie dostarczona przez Nadleśnictwo Gościeradów, w ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.

– Bardzo dziękuję za osobiste zaangażowanie i pomoc w organizacji naszej akcji ekologicznej nadleśniczemu Mirosławowi Machowi, kierującemu Nadleśnictwem Gościeradów, które dostarczy sadzonki ze szkółki leśnej – mówi wicestarosta Mariusz Sołtys. Warto wspomnieć, że do akcji włączą się również przedstawiciele Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Nadleśnictwa Rozwadów, którzy będą służyli poradą w kwestii nasadzeń oraz pielęgnacji drzew i krzewów.

Akcja rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwała tradycyjnie aż do wyczerpania sadzonek. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego.

– Pragnę zaznaczyć, że w dotychczasowych ośmiu edycjach rozdaliśmy ponad 47 tysięcy sadzonek drzew i krzewów, za które uczestnicy akcji przekazali nam do recyklingu około 180 ton makulatury. Liczę na to, że po tegorocznej akcji przekroczymy już łącznie 200 ton zebranej makulatury. Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału – zachęca wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.