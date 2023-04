Park Miejski w Nisku po wykonanej w niedawnym czasie rewaloryzacji odzyskuje swój pierwotny wygląd. Przeprowadzono w nim m.in. pielęgnację drzewostanu i konserwację pomników przyrody. Wycięto też obumarłe drzewa, krzewy i samosiejki, a także dokonano nowych nasadzeń. Pojawiły się przy tym kwietne łąki oraz runo leśne. Teraz pora by w koronach drzew niżańskiego parku ponownie zamieszkały ptaki. Aby się tak stało, zamontowano dla nich specjalne budki.

– Park niżański by przywrócić mu dawną świetność, przeszedł ostatnio rewaloryzację. Pojawiły się nowe nasadzenia, a drzewa poddano pielęgnacji. Dodatkowo stworzyliśmy, tak zwane, łąki kwietne, które będą widoczne za chwilę na wiosnę. Taki wygląd miał park w XIX wieku, kiedy był częścią ogrodów pałacowych rodziny Ressequier. Przywrócone zostało też runo leśne, a jest nam ono potrzebne do tego, aby wróciły do naszego parku ptaki. I co się okazuje, zaczynają one faktycznie wracać. By je zatrzymać montujemy dzisiaj specjalne budki – wyjaśnił burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.

Wspólną inicjatywę wraz z Gminą i Miastem Nisko, Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej podjęło Nadleśnictwo Rudnik, które często angażuje w tego typu akcje i tym razem dofinansowało zakup budek lęgowych dla ptaków. Ich montaż odbył się w czwartek, 30 marca. – Możemy w ten sposób pomagać Gminie. Od dwóch dni współpracujemy z lokalnymi szkołami oraz harcerzami gminy Nisko. Jestem bardzo zadowolony, że to właśnie młodzież sadzi z nami lasy. Jest to nasza chluba. Wpisujemy się w akcję edukacyjną, mocno angażujemy i wychodzimy do społeczeństwa. Zależy nam, aby las był chroniony. Chcemy też pomagać i tutaj w parku żeby pojawiły się w nim ptaki i wyglądało to jak należy. Jest to wiekowy park. Jeśli pojawią się budki, to i na pewno pojawią się również ptaki – mówił Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski.

(kb)