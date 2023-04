Przed sezonem turystycznym ruszyła akcja promocyjna gminy Ulanów. W sobotę 1 kwietnia w miasteczku gościli przewodnicy PTTK z regionu. Zapoznali się z atrakcjami turystycznymi gminy, tak by Ulanów również znalazł się w ich ofercie usług turystycznych.

Do Ulanowa przyjechało blisko 40 pilotów i przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W flisackim miasteczku gościli organizatorzy ruchu turystycznego z Zamościa, Mielca, Sandomierza, Tarnobrzega, Jarosławia i Lublina. Podczas zorganizowanej w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie konferencji zapoznali się z atrakcjami turystycznymi gminy i przedyskutowali zaproponowane oferty. Spotkanie poprowadził Bogusław Wojtak, specjalista ds. turystyki zatrudniony przez ulanowski magistrat. Na temat tradycji flisackich i historii miasteczka mówił Mieczysław Łabęcki. Ofertę turystyki kajakowej przedstawili Jan Kosior i Waldemar Kokoszka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przystań”, o wpisie zawodu flisaka na listę UNESCO i atrakcjach dla rowerzystów opowiedział Roman Pokora, a na temat zabytków sakralnych – Bartłomiej Pucko. W debacie uczestniczyli burmistrz Stanisław Garbacz, dyrektor GCK Joanna Małek oraz sekretarz gminy Magdalena Hasiak, która przedstawiła mający ruszyć wkrótce projekt Centrum Kultury Szlacheckiej w nowo odrestaurowaniem dworku w Bielinach . Goście mieli też okazję popróbować specjałów lokalnej kuchni przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowiny i Marię Łabęcką. Jednak najważniejszą częścią sobotniego eventu było zwiedzanie miasteczka. Poznawanie atrakcji Ulanowa goście zaczęli od wysłuchania koncertu organowego w wykonaniu Sylwestra Dudka z GCK, który zagrał na słynnym już instrumencie w kościele św. Trójcy. Potem był spacer ulicami miasteczka i opowieści Mieczysława Łabęckiego. Przewodnicy zwiedzili też Muzeum Flisactwa Polskiego i Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, po których oprowadził ich Bartłomiej Pucko. O historii i niezwykłym wystroju kościoła pw. Św. Jana i św. Barbary opowiedział gościom emerytowany proboszcz naszej parafii ks. Józef Lizak. Nie mogło zabraknąć najsłynniejszej naszej atrakcji, czyli spławu galarami. Po nurcie Sanu przewodnicy pływali z retmanem Mieczysławem Łabęckim.

– To było bardzo owocne spotkanie, a oferta turystyczna gminy Ulanów jest bardzo atrakcyjna dzięki swojej unikalności – mówi Robert Kowalski z PTTK Zamość. – Włączymy ją do naszych propozycji i jak sądzę chętnych do odwiedzenia Ulanowa nie braknie.

(bp)