W miejscowościach Kopki i Przędzel na terenie gminy Rudnik nad Sanem trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Władze obawiały się, że remont w tych dwóch, dużych wioskach, będzie bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Mimo tych wcześniejszych obaw skargi nie wpływają.

To duża inwestycja i jak przewidywał samorząd mogłaby być uciążliwa dla mieszkańców, dlatego zdecydowano, że w obydwu miejscowościach wykona się ją w dwóch etapach.

– W dwóch wioskach zrobimy kanalizację do połowy, bo to potężne miejscowości, jedna 1500, druga 1200 osób. Te 9 przepompowni, które wykonamy myślę, że jest namiastką tego co w dalszej części zrobimy. Ja szacuję, że to połowa tego co musimy zrobić. Nie chcieliśmy rozgrzebać jednej miejscowości całkowicie, dlatego robimy to w dwóch jednocześnie – mówił burmistrz Waldemar Grochowski.

Wykonawcą zadania jest firma z Tryńczy, która pozytywnie zaskoczyła władze gminy.

– Firma, która wygrała przetarg, z pieniędzy z Polskiego Ładu, wykonuje kanalizację i w Przędzelu i w Kopkach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedsiębiorcy, ponieważ robi to tak, że remont nie jest uciążliwy dla mieszkańców. Baliśmy się, że połowa Kopek i połowa Przędzela zostanie zrujnowana. Okazuje się jednak, że wykonawca ma takie metody pracy, że jego robót prawie nie widać i nie ma konfliktu z mieszkańcami – dodaje burmistrz.

Przypominamy, że przebudowa kanalizacji w obu miejscowościach pochłonie łącznie 16 750 000 złotych. Dofinansowani z Polskiego Ładu wyniosło 13 mln złotych. Prace mają zakończyć się w październiku 2024 roku.