Od blisko dwóch lat grupa mieszkańców z rejonu ul. Wańkowicza w Nisku skarży się władzom miasta, że z chwilą rozpoczęcia budowy pobliskiej drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska, piwnice ich domów są zalewane przez wodę. W postępowaniu uzyskali już korzystną dla siebie decyzję o odpowiedniej poprawie miejscowych rowów odprowadzających i urządzeń wodnych, ale po odwołaniu gminy sprawa dalej jest w toku. A w ich domach dalej stoi woda.

Gromadzi się w piwnicach budynków przy ul. Wańkowicza, Osiedle i Cicha. To pierwsza taka sytuacja, bo nawet przy wysokim stanie wód Sanu nie było tu wcześniej lokalnych podtopień i zalewania piwnic. Zdaniem mieszkańców, wszystko zmieniły błędy popełnione przy budowie wspomnianego łącznika (ul. Modrzewiowej), a konkretnie naruszenie stosunków wodnych. Generalnie wskazują na to, iż rzędne dna rowu i rzędne przepustu pod drogą łącznikową nie pozwalają na swobodny przepływ wód, nie dopuszczając do osuszenia pobliskiego terenu.

Pierwszą skargę do burmistrza gminy i miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka skierowali w maju 2021 r. Przypomnieli w niej, że wcześniej kilku mieszkańców zgłaszało w gminie już ten problem, ale bez praktycznych skutków. – Wyczyszczenie rowu z krzaków i zarośli nie zlikwiduje wody stojącej w rowie – czytamy w skardze.

Mieszkańcy przypomnieli także, iż w miejscu, gdzie budowano drogę łącznikową, istniał rów, który można było przejść suchą stopą, gdyż tam nigdy praktycznie nie było wody. – W obecnej chwili rów ten jest pełen wody, spadki naturalne są tak minimalne, że taka ilość wody nigdy nie będzie znikać z rowu. Powstają tam ogromne zastoiska wody, która gromadzona od działek rekreacyjnych nie ma ujścia w kierunku rzeki San – napisali do burmistrza mieszkańcy.

Wspomnieli też o kosztach, jakie ponoszą przy ciągłym wypompowywaniu wody z piwnic, o niszczonych ścianach i fundamentach ich domów, stanowiących dorobek wielu lat pracy, o życiu w ciągłym stresie.

– Prosimy o niezwłoczne rozpoczęcia działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji. My, mieszkańcy, nie zostawimy tej sprawy w spokoju i „nie zamieciemy tego pod dywan, będziemy dochodzić swoich roszczeń do czasu rozwiązania problemu z napływającą wodą – zastrzegali się autorzy skargi (14 podpisów).

Wkrótce po tej skardze doszło do spotkania zainteresowanych stron w Urzędzie Miasta i Gminy.

– Władza była obrażona, że my napisaliśmy to w formie skargi i usłyszeliśmy, że powinniśmy ją wycofać, to wtedy może coś zostanie zrobione. Odpowiedzieliśmy, że to informacja o szkodzie, jaką nam uczyniono, a prawnym obowiązkiem gminy jest odpowiednio na nią zareagować – opowiada „Sztafecie” jeden z uczestników tego spotkania. Inny dodaje zaś, że mieszkańcy usłyszeli, że to właściwie… ich wina, bo rzekomo sami zasypali rowy odprowadzające, a potem pobudowali tu swoje domy. I kto wie, czy teraz nie będą musieli ich wyburzyć!

W sprawie ich skargi wypowiedziało się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu, przekazując ją do rozpatrzenia przez burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem.

A ten, decyzją z 17 listopada 2022 r., orzekł „nałożyć na zarządcę drogi gminnej ul. Modrzewiowej tj. Gminę i Miasto Nisko obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich” (tu podano numery ewidencyjne 14 działek – red.). Burmistrz nałożył też obowiązek wykonania urządzeń naprawiających szkody i ustalił termin wykonania tych czynności na 31 marca 2023 r.

W decyzji burmistrza Rudnika nad Sanem czytamy też jednak, iż „Przedstawiciele Gminy i Miasta Nisko uważają, że podniesienie się poziomu wód gruntowych wynika z zakopania rowu, który odprowadzał wodę z działek, w celu wybudowania budynków mieszkalnych na przedmiotowych działkach (domy mieszkalne skarżących) i uszczelnieniu kanalizacji, gdzie woda znajdowała ujście”.

Decyzja burmistrza Rudnika nad Sanem została zaskarżona przez władze Niska do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, a to 27 grudnia 2022 r. postanowiło ją uchylić (obszerne uzasadnienie liczy 3,5 strony) i „przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji” (burmistrza Rudnika nad Sanem – red.).

Z kolei Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Gminy i Miasta Nisko, w odpowiedzi na kolejne pismo mieszkańców ul. Wańkowicza poinformował 9 marca br., że „w ramach przebudowy ul. Osiedle realizowanej przez Powiat Niżański zostanie wybudowany dodatkowy kolektor kanalizacji deszczowej i udrożniony przepust pod wyżej wymienioną ulicą. Dokumentacja projektowa jest w opracowaniu. Po wykonaniu przebudowy przepustu w ul. Osiedle zostanie przebudowany rów odprowadzający wodę z ul. Wańkowicza. Natomiast w ramach planowanej przebudowy samej ulicy (ul. Wańkowicza) zostaną podjęte działania celu zabezpieczenia działek mieszkańców przed zalewaniem wodami opadowymi. Roboty budowlane związane z ul. Wańkowicza będą możliwe po uzyskaniu dofinansowania”.

„Sztafecie” burmistrz Ślusarczyk powiedział natomiast, że liczy na pozyskanie środków na ten cel z kolejnych transzy Polskiego Ładu, a w maju br. ma być uruchamiany kolejny nabór z tego programu. Podtrzymuje też opinię, że domy przy ul. Wańkowicza postawione zostały na zasypanych rowach odprowadzających wodę.

Mieszkańcy, z którymi spotkała się „Sztafeta”, nie kryją swego wzburzenia podejściem i opieszałością władz Niska. Czekają też na odpowiedź z Wód Polskich – z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Do sprawy powrócimy.