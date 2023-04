Cztery mecze, cztery zwycięskie, trzynaście zdobytych i tylko dwie stracone bramki – tak wygląda bilans Sokoła Kamień w rundzie wiosennej.

W ostatniej kolejce lider rozgrywał spotkanie wyjazdowe i nie dał żadnych szans Olimpii Pysznica. Gospodarze długo utrzymywali bezbramkowy remis, lecz pięć minut przed końcem pierwszej połowy piłkę w ich bramce umieścił Kacper Piechniak. Chwilę później drugiego gola dla Sokoła strzelił Dominik Podstawek i po przerwie gościom grało się wyraźnie lżej. Swoją przewagę udokumentowali kolejnymi dwoma trafieniami. Autorem ostatniego był ponownie Piechniak, który ma już na koncie 31 zdobytych bramek.

O niespodziankę postarała się Stal Gorzyce, która przywiozła komplet punktów ze Stali. Transdźwig objął prowadzenie po rzucie karnym, którego nie było. Do takiego wniosku można dojść oglądając zapis wideo z tego meczu. Nie widać żadnego przewinienia Winiarskiego, który trafił w piłkę czystym wślizgiem, a jednak arbiter ocenił to jako faul na Stąporskim. Kilka minut później wyrównał nowy nabytek Stali, Kostiantyn Ivakhnenko (poprzedni klub Słowianin Grębów, a wcześniej Wisan Skopanie i Sokół Kamień). Pozostałe cztery bramki padły w ostatnim kwadransie. W 78. minucie błąd stopera Transdźwigu, który próbował wybić piłkę przewrotką, wykorzystał Świąder. W 86. minucie przelobował bramkarza z kilku metrów Rzepiela, dwie minuty później wepchnął piłkę do bramki Andrasik, a wynik ustalił Ivakhnenko.

Ciekawie było w derbach Ziemi Leżajskiej. Azalia Wola Zarczycka pokonała 5:2 wzmocnioną w zimie Pogoń. Spotkanie Siarki II ze Stalą II zostało przełożone z powodu złego stanu boiska na tarnobrzeskim Zwierzyńcu, gdzie rezerwy drugoligowca rozgrywają mecze w lidze okręgowej.

Z meczów, które odbędą się w najbliższej kolejce, najciekawiej zapowiada się spotkanie Sokoła ze Stalą Nowa Dęba (niedziela, g. 15) oraz Stali Gorzyce ze Zdziarami (sobota, g. 15)

Wyniki 18. kolejki:

Stal ND – Junior 2:1 (1:0), Tereszkiewicz (44, 85) – Kuciński (70), Olimpia – Sokół 0:4 (0:2), Piechniak (40, 86), Podstawek (45), Błażejowicz (sam. 71), Unia – Tanew 1:2 (1:0), Karwacki (29) – Pieróg (67, 79), Zdziary – Jarocin 2:0 (0:0), Madej (74), Jandziński (90), Transdźwig – Stal G. 2:4 (1:1), Stąporski (22), Rzepiela (86) – Ivakhnenko (32, 90), Świąder (78), Andrasik (88), Łowisko – San 6:1 (3:1), Olko (1, 37), Delekta (9), Socha (52), Jarosz (70), Wach (81) – Madej (42), Azalia – Pogoń 5:2 (3:1), Florek (11, 71), Bieniasz (19), Sypek (36), Sobota (87) – Misiąg (29), Kruk (47), Siarka II – Stal II – mecz przełożony na 19 kwietnia.

19. kolejka, 15 kwietnia: Azalia – Unia (15), Pogoń – Siarka II (15), Junior – Łowisko (15), Stal G. – Zdziary (15), 16. kwietnia: Jarocin – Tanew (15), San – Transdźwig (15), Sokół – Stal ND (15), Stal II – Olimpia (16).