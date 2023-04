Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło 12 kwietnia w miejscowości Lipa w gminie Zaklików. Dwie osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło po godzinie 15.

– O godz. 15:34 zostaliśmy zadysponowani do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na DW 855 w naszej miejscowości. Dwie osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala – relacjonują strażacy z OSP Lipa.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

