Po raz kolejny Arena Toruń gościła uczestników Halowych Mistrzostw Świata Mastersów w lekkiej atletyce. Zgłosiło się do nich ponad 4000 osób z 88 państw!

Blisko 3400 sportowców z Europy, około 400 z Ameryki Północnej i Karaibów, nieco ponad 200 z Azji, blisko 90 z Afryki, prawie 70 z Ameryki Południowej oraz 45 z Australii i Oceanii.

Polskę reprezentowało 753 osób, w tym 18 olimpijczyków, m.in. Ludwika Chewińska (do dzisiaj żadnej zawodniczce nie udało się poprawić należącego do niej od 1976 roku rekordu Polski w pchnięciu kulą, który wynosi 19,58), czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy w chodzie, Robert Korzeniowski i halowy mistrz Europy i halowy mistrz świat w soku o tyczce, Sebastian Chmara.

Nie mogło zabraknąć w mistrzostwach reprezentantów Stalowowolskiego Klubu Biegacza. W tym roku do Torunia pojechali: Małgorzata Siembida, Stanisław Łańcucki, Marian Krawczak i Adam Szymański.

Pierwszą konkurencją w której startowali nasi zawodnicy – tylko panowie – był cross. W biegu na 8 km piąte miejsce zajął Stanisław Łańcucki. Wielokrotny medalista MP, ME i mistrzostw świata uzyskał czas 33:23. Pierwszy był Fin Jukka Kauppila (31:38), a na szóstej pozycji finiszował Ryszard Dryps z Nowej Sarzyny (33:54). W konkurencji startowało 36 zawodników.

W biegu na 6 km w kategorii wiekowej M-70 miejsce dwudzieste zajął Jan Krawczak (32:32), a 36. był Adam Szymański (35:13). Wygrał Włoch Luciano Moser (25:43).

W klasyfikacji drużynowej crossu na dystansie 8 km w kategorii wiekowej m-65 Polska ze Stanisławem Łańcuckim wywalczyła wicemistrzostw świata. Przegrała tylko z Irlandią, a na miejscu trzecim znalazła się Ukraina.

Trzeciego dnia mistrzostw do kolegów z SKB dołączyła Małgorzata Siembida i cała czwórka wystartowała biegu na 10 km. W kategorii W-45 na piątej pozycji została sklasyfikowana Małgorzata Siembida (40:11), a mistrzynią została Irlandka Zoe Quinn (36:46). W kategorii M-70 Adam Szymański zajął 11. miejsce (48:25), a Jan Krawczak był 13 (50:29). Zwycięzcą tej kategorii wiekowej został Amerykanin Robert Qualls (41:12). Stanisław Łańcucki z powodów zdrowotnych biegu nie ukończył.