Nowoczesny, funkcjonalny, bezpieczny i cieszący oko – taki już niedługo będzie stadion sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. 11 kwietnia władze miasta podpisały z wykonawcą umowę na remont obiektu. Teraz pozostaje tylko czekać na efekty.

Zakres planowanych prac odmieni stadion o 180 stopni.

– Wykonawca przebuduje nawierzchnię trawiastą i zaopatrzy ją we wszelkie instalacje do utrzymania jej w dobrej kondycji. Wybuduje też nową trybunę od strony lasu, tak to nazywamy. Na trybunie będą 604 miejsca, z tego 332 będą zadaszone piękną membraną. Oczywiście będą wszystkie instalacje, monitoring, oświetlenie i wszystkie drogi dojazdowe – wyjaśnia burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski.

Nowa trybuna oczywiście wyposażona będzie w nowoczesne nagłośnienie. Powstanie również sektor dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wybudowany zostanie kontener techniczny, zamontowane zostaną wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych i dla sędziów oraz profesjonalne aluminiowe bramki. Ponadto przewidywana jest dostawa osprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zawodów piłkarskich.

Bieżnia zostanie ogrodzona, a przy głównej płycie boiska powstaną piłkochwyty.

Jak zapowiada burmistrz, nie tylko zmieni się nawierzchnia, trybuny, infrastruktura towarzysząca, ale nawet wejście na obiekt zostanie przesunięte.

– Zmienia się podejście do naszego stadionu. W tej chwili centralne podejście będzie od strony ulicy Piłsudskiego. To ważnie, że nie będziemy musieli wjeżdżać na drogę krajową nr 77, że bezpieczniej dojdziemy na stadion. On się po prostu szerzej otwiera na społeczność – mówi Waldemar Grochowski.

Koszt modernizacji stadionu to dokładnie 5 956 307,02 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 5 mln zł. Brakującą część dołoży gmina.

Przebudową stadionu zajmie się firma z Jeżowego. Na wykonanie zadania będzie miała czas do połowy 2024 roku.

Remont płyty boiska i trybun to nie koniec dobrych informacji dla tego obiektu. Wkrótce Boisko otoczy nowoczesna bieżna lekkoatletyczna. To zadanie doczekało się również wysokiego dofinansowania, tym razem z programu Sportowa Polska w kwocie 1,5 miliona złotych.