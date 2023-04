Już 15 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się IV edycja konkursu pt. „Polszczyzna bez tajemnic – ile wiesz o swoim języku”. Wydarzeniu będzie towarzyszył wykład otwarty dr hab. Michała Rusinka.

Organizatorem konkursu jest Powiat Stalowowolski, a partnerami wydarzenia są: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. Przypomnijmy, że wcześniejsze edycje konkursu odbyły się w latach 2017-2019, a ich gośćmi specjalnymi byli znani i cenieni językoznawcy – prof. Andrzej Markowski oraz prof. Jerzy Bralczyk.

– W kolejnych latach to wydarzenie, zresztą podobnie jak wiele innych ciekawych inicjatyw, padło „ofiarą” pandemii COVID-19 i było odwoływane. Ale wracamy do niego i z wielką przyjemnością już teraz zapraszam wszystkich miłośników poprawnej polszczyzny do udziału w kolejnej edycji konkursu, którą zaplanowaliśmy na dzień 15 kwietnia. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, a na wszystkich zainteresowanych – wykład pt. „O retoryce wczoraj i dziś”, który wygłosi dr hab. Michał Rusinek, członek Rady Języka Polskiego – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Dr hab. Michał Rusinek to polski literaturoznawca, tłumacz, pisarz oraz były sekretarz laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Wisławy Szymborskiej. Przygotowany przez niego wykład rozpocznie się w stalowowolskiej MBP o godz. 15:30, a wziąć w nim udział może każdy zainteresowany – organizatorzy przewidzieli wstęp wolny.

Natomiast wszyscy chętni do wzięcia udziału w zmaganiach językowych, muszą się wcześniej zapisać. Zgłoszenia na konkurs są przyjmowane do dnia 13 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (ul. Podleśna 15) oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Stalowej Woli (ul. Orzeszkowej 2). Można je przynieść osobiście, ale można je również wysłać pocztą elektroniczną na adres: powiat@stalowowolski.pl lub stwola@pbw.org.pl. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych:

– Powiatu Stalowowolskiego – www.stalowowolski.pl

– Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli – www.biblioteka.stalowawola.pl

– Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli – filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – www.tarnobrzeg.pbw.org.pl

Konkurs jest adresowany do wszystkich osób powyżej 16. roku życia, z jednym zastrzeżeniem – regulamin wyklucza z udziału w nim polonistów. Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 21 pytań testowych, przygotowanych przez Annę Garbacz. Pytania będą obejmowały ortografię, gramatykę, frazeologię, semantykę, interpunkcję, znajomość polszczyzny dawnej i popularnych dialektów. Konkurs rozpocznie się o godz. 15:00, ale uczestnicy powinni zjawić się wcześniej, żeby dopełnić formalności związanych z uczestnictwem.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o nagrodach, których pula wynosi łącznie 3 000 złotych. Oprócz gotówki ufundowanej przez Powiat Stalowowolski, będzie można również wygrać nagrodę specjalną ufundowaną przez dr hab. Michała Rusinka, a także bony zakupowe do sklepów sieci Empik, których fundatorem jest stalowowolska filia Biblioteki Pedagogicznej.