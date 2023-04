Przetarg na rewitalizację placu Piłsudskiego w Stalowej Woli już jakiś czas temu został unieważniony bo jedyna oferta jaka wpłynęła opiewała na ponad 111 mln zł. Na ostatniej sesji prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował, że miasto nie rezygnuje ze swoich planów zmiany tego terenu, czeka jednak na program, który pozwoli pozyskać odpowiednio duże środki na wsparcie realizacji tego zadania.

– Plac Piłsudskiego jest w grze o różnego rodzaju środki europejskie i rządowe, które przed nami. Bioróżnorodność na placu Piłsudskiego będzie trudna do osiągnięcia, natomiast pod koniec tego roku mają być ogłaszane projekty gdzie będzie już kwestia likwidacji wysp ciepła. Będziemy je rozważać i dostosowywać naszą koncepcję i PFU do tego aby taką aplikację na plac Piłsudskiego złożyć. W momencie kiedy będą ogłoszone konkursy, czy będziemy znali dokładny harmonogram na taką przestrzeń publiczną jak plac Piłsudskiego pewnie będę wnioskował do państwa o zabezpieczenie środków na wykonanie projektu technicznego. Ale żeby to zrobić musimy poznać zarówno harmonogramy, jak również szczegółowe wytyczne – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dla przypomnienia koncepcja rewitalizacji placu Piłsudskiego zakładała powstanie w części terenu zlokalizowanej przy torach kolejowych fontanny multimedialnej, dwukondygnacyjnnego obiektu kubaturowego oraz wieży widokowej.

W miejscu starej fontanny miał się pojawić amfiteatr z zielonymi trybunami w formie wałów ziemnych. Obrzeżami parku od ulicy Niezłomnych do przejścia przez tory planowano poprowadzenie asfaltowej ścieżki rowerowej.

Nieopodal ścieżki rowerowej miała być ścieżka piesza, utwardzona. Ulica 1 Sierpnia miała być wyłączona z ruchu kołowego na wysokości placu Piłsudskiego.

W ramach tej inwestycji miały powstać ścieżki o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej wiodące przez tereny parkowe placu Piłsudskiego w Stalowej Woli.