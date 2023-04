Miasto Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji nowego zadania pn.: „Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno – badawczej”. Koncepcja tej inwestycji już jest, teraz przyszedł czas na projekt i poszukiwanie środków zewnętrznych na jego realizację.

Miejskie mokradła miałyby powstać przy ulicy Spacerowej w kierunku Parku Zimnej Wody. – Po prawej stronie do ulicy Spacerowej czyli za garażami jest to teren starych stawów rybnych. Teren co wynika z naszych badań unikalny pod względem występujących tam form przyrody. Przez działanie człowieka, zanieczyszczenie wysycha. Chcielibyśmy ocalić to środowisko w taki sposób, aby te zbiorniki odbudować. Z jednej strony aby one miały charakter ekologiczny, z zachowaniem tej enklawy środowiskowej w środku miasta, a jednocześnie aby to miejsce miało charakter rekreacyjny bardzo mocno oczekiwany od dawna przez mieszkańców Stalowej Woli. Tak, aby nasze miasto miało otwarty zbiornik rekreacyjny dlatego, że nie mamy żadnego jeziora. Mamy rzekę, która jest niebezpieczna, na której nie można tak aktywnie, ciekawie spędzać czasu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Koncepcja zakłada powstanie całego układu zbiorników wodnych. Jeden, największy będzie to zbiornik o charakterze rekreacyjnym z dużą plażą, wydzielonymi częściami dla dzieci, osób, które potrafią pływać. Będzie również zapewniona możliwość przepływu kajakiem, pomiędzy całym systemem zbiorników. – Nie będzie tam można używać silników motorowych. Będzie to najprawdopodobniej system 4 zbiorników, projekt ostatecznie rozstrzygnie układ funkcjonalny. Działamy na bazie koncepcji, która została wykonana. Te zbiorniki będą połączone przepływami, a jednocześnie tarasami nawodnymi tak aby można było spacerować. Chcemy aby ścieżki, które tam będą prowadzone były ścieżkami podwieszonymi, takimi które nie będą naruszały całej struktury tego unikalnego miejsca – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W przygotowanej koncepcji został zaproponowany system odzysku, pozyskiwania wody z powietrza. – Zgodnie z analizami, które zostały wykonane teren mokradeł jest idealnym miejscem do tego aby zastosować takie innowacyjne, pionierskie rozwiązania, pozyskiwania wody z powietrza. Wszystko zostało zaprojektowane w sposób bardzo nowoczesny, śmiały, ale równocześnie pokazujący te dwie strefy – mówił włodarz miasta. Inwestycja ma wiązać się z powstaniem w mieście ośrodka edukacji ekologicznej.

Koszt realizacji tego zadania szacowany jest na 60-65 mln zł, projekt ma pochłonąć 2 mln zł. W tegorocznym budżecie radni zabezpieczyli 300 tys. zł na projekt. Przygotowanie projektu w tym zakresie jest niezbędne, aby skutecznie ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji.