„Apocalypsis, Aeternitas”, to opowieść graficzna Jakuba Woynarowskiego – artysty urodzonego w Stalowej Woli, przedstawiająca Holokaust i poczucie zbliżającej się zagłady oczami Ryszarda Apte, autora cyklu “Niepokój”. Spotkanie z Jakubem Woynarowskim odbędzie się 14 kwietnia w Rozwadowskim Domu Kultury “Sokół”.

Ta historia rozpoczęła się ponad 80 lat temu. Wtedy to Ryszard Apte ułożył cykl „Niepokój” – obrazującą Holokaust i poczucie zbliżającej się zagłady opowieść graficzną przedstawioną z perspektywy szukającego ocalenia młodego żydowskiego artysty. Apte pochodził z Krakowa. Na początku II wojny światowej schronił się, wraz z rodzicami, we Lwowie. Powrócił jednak w rodzinne strony – do Wieliczki. Przeczuwał zbliżającą się śmierć. Tam więc, u rodziny Piaseckich, u której mieszkał, pozostawił swoje opus vitae. W 1942 roku trafił do niemieckiego obozu pracy w Stalowej Woli. Tu podczas ucieczki został zastrzelony. Miał wówczas zaledwie 20 lat.

Zbiór jego rysunków przeleżał na wielickim strychu aż do 2009 roku, kiedy to odnaleziony został przez Gerarda Piaseckiego – potomka właścicieli domu, w którym młody Ryszard znalazł schronienie.

„Apocalypsis, Aeternitas” to z kolei opowieść graficzna Jakuba Woynarowskiego – artysty urodzonego w Stalowej Woli – mieście, w którym Apte zakończył swoje życie. Jak czytamy we wstępie: „stanowi autorską reinterpretację wizualnych motywów obecnych w cyklu „Niepokój”, a zarazem próbę wpisania ich w szerszą, narracyjną ramę. Podobnie jak w przypadku pierwowzoru, istotną inspirację stanowi tu ikonografia religijna – przede wszystkim stacje Drogi Krzyżowej. Pozbawiona słów narracja „Apocalypsis, Aeternitas” jest jednak daleka od dosłowności…”

Uzupełniona i w pewnym sensie „dokończona” przez artystę pochodzącego z naszego miasta, a obecnie związanego z krakowską ASP, opowieść Aptego odsyła też do historii rzeczywistych konfliktów zbrojnych – byłych i obecnych – stanowiąc swoistą przestrogę dla odbiorców.

Zapraszamy na spotkanie z autorem „Apocalypsis, Aeternitas” do Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” w piątek 14 kwietnia o godzinie 18. Będzie to spotkanie nietypowe, ponieważ Jakub Woynarowski połączy się z uczestnikami drogą internetową. Wydarzenie na bieżąco śledzić będzie można także w Internecie. Dla zainteresowanych udostępnione zostaną publikacje najnowszej opowieści graficznej autora, również z jego autografem.