Stalowa Wola przygotowuje się do kolejnych inwestycji na lotnisku w Turbi. Na ostatniej sesji stalowowolscy rajcy zabezpieczyli dodatkowe środki w wysokości 160 tys. zł na przygotowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy obiektu. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że to ważny element rozwoju stalowowolskiej strefy przemysłowej, który będzie uzupełnieniem systemu transportowego.

– W planach jest stworzenie lotniska o charakterze biznesowym, z możliwością przyjęcia mniejszych samolotów. Po wielu miesiącach analizy przestrzennej, przepisów lotniczych w tym zakresie, a jednocześnie rozeznania rynku, rozeznania tego jaki zakres inwestycji byłby tutaj niezbędny do tego, aby to lotnisko nie tylko było odtworzeniem czy renowacją dzisiejszego stanu technicznego, ale żeby nadać nowe funkcje dla lotniska podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu projektu. Stąd również zmiana wartości zadania o 160 tys. zł. Cała kwota to jest 300 tys. zł. Środki te pozwolą nam na wypracowanie koncepcji nie tylko modernizacji ale również rozbudowy lotniska w Turbi – wyjaśnił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Najważniejszą częścią projektu jak zaznaczył włodarz miasta jest pas startowy o sztucznej nawierzchni, najprawdopodobniej asfaltowej, o długości 1350 metrów i szerokości 30 metrów.

Do tego wszystkie drogi kołowania, dojazdu i obsługi technicznej oraz niezbędne systemy nawigacyjne.

– Ponadto również cała infrastruktura towarzysząca, a więc kwestie odwodnieniowe, drenażu lotniska, modernizacja hangarów, modernizacja zaplecza administracyjnego, możliwość stworzenia tam małego hotelu, który miałby duże znaczenie dla atrakcyjności tego miejsca. Kolejne miejsce to lądowisko dla śmigłowców, kwestie parkingów, dróg dojazdowych i wszystkie inne elementy specjalistyczne wynikające z przepisów lotniczych, które powinny się znaleźć w tej dokumentacji – mówił prezydent Nadbereżny.

Ta dokumentacja pozwoli miastu na wykonanie kolejnego kroku zmierzającego do rozbudowy lotniska, a więc opiniowanie koncepcji, a w późniejszym etapie przystąpienie do projektowania i poszukiwania środków finansowych na realizację tego zadania.

– Oprócz tego miasto Stalowa Wola wykonuje intensywne prace dotyczące poszerzenia terenu, który dzisiaj jest już w użyczeniu miasta Stalowej Woli. Chcielibyśmy nabyć kolejne tereny wokół przede wszystkim aby uzyskać tę drogę startową długości 1350 metrów, to jest rozszerzenie o blisko 400 metrów dzisiejszej drogi startu – mówił włodarz miasta.