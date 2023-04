Już po raz czternasty w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zorganizowano kampanię z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Przedsięwzięcie przygotowano pod hasłem „Działajmy Razem”. 5 kwietnia odbyła się gala podsumowująca tegoroczne aktywności.

– W tym roku organizujemy już czternaste obchody kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu. Głównym celem tej akcji jest podejmowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych przez dzieci i młodzież czyli uświadomienie im, że tak naprawdę za Internet odpowiadamy my – internauci. Co roku staramy się organizując tę kampanię przygotować różne aktywności edukacyjne żeby młodzież zainteresować, pokazać też obecnie panujące zjawiska w sieci, w Internecie, zarówno ze strony pozytywnej jak i negatywnej – mówi Monika Bis z CEZ.

Tradycja DBI w Centrum Edukacji Zawodowej sięga roku 2010. Natomiast na świecie Dzień Bezpiecznego Internetu (w skrócie DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku.

– Cieszę się bardzo, że w waszej szkole ta tematyka jest uwypuklona, pokazana, że Internet jest dobrem, że Internet może służyć ludziom i służy. W dzisiejszym czasie bez Internetu nie da się już żyć, ale z drugiej strony jest to pewne zagrożenie i jak wszyscy wiemy, takie media gdzie człowiek jest ukryty za ekranem to one mają swoje minusy – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Każdego roku szkoła stara się przygotować różne działania i aktywności, inicjatywy edukacyjne, takie jak: konkursy, lekcje, wystawy, kursy on-line oraz warsztaty tematyczne. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 7 lutego pod hasłem „Działajmy Razem”. To samo hasło było myślą przewodnią w ubiegłorocznej kampanii, co może świadczyć o jego aktualności i oddziaływaniu.

Szkolne obchody trwały prawie 2 miesiące. Od początku stycznia gdy ogłoszony został regulamin konkursu graficznego, aż do końca lutego 2023 r.

W tym czasie działania obejmowały: promocję kampanii DBI na str. www.cezstalowawola.pl, propagowanie hasła „Działajmy razem”, m.in. przez przygotowanie okolicznościowej wystawy w galerii szkoły, przeprowadzenie quizów tematycznych, EscapeRoomów, testów wiedzy, zabaw, opracowanie okolicznościowych publikacji – plakatów, slajdów, dyplomów DBI, przeprowadzenie warsztatów tematycznych pt. #JestNasWięcej – Kampania: Załóż pomarańczową sznurówkę!, kursy on-line Nie dla hejtu! na platformie FDDS dla uczniów klas I i II oraz organizację szkolnego konkursu graficznego w 3 kategoriach.

Do konkursu przystąpiło blisko 150 uczniów z 11 klas: I, II, III i IV technikum, którzy przygotowali prace graficzne w trzech kategoriach: kalendarz, grafika na piórnik w dowolnym programie graficznym (Canva, MS Publisher, CorelDraw, GIMP, Inkscape, Adobe Illustrator) oraz trzecia kategoria – praca plastyczna.

Ostatecznie do konkursu DBI 2023 zgłoszono: kalendarz – 44 projekty, grafika na piórnik – 86 projektów, praca plastyczna – 16 projektów. Łącznie 146 prac/projektów.

I etap polegał na wyłonieniu przez uczniów danej klasy najlepszych prac, które przechodziły dalej do II etapu czyli do szczebla międzyklasowego. W ten sposób do etapu II międzyklasowego poprzez elektroniczne głosowanie uczniów przeszło: kalendarz – 24 projekty, grafika na piórnik – 40 projektów, praca plastyczna – 16 projektów. Łącznie 80 prac/projektów.

Kolejny etap to praca komisji konkursowej, która dnia 15 marca 2023 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu graficznego „Działajmy Razem” – DBI 2023.

Spośród 80 prac wyłoniono zwycięzcę tego konkursu i laureatów w poszczególnych kategoriach.

Nagrodzeni w konkursie:

Nagroda główna: Karolina Chudzik z kl. IV i2

Nagroda specjalna: Tomasz Galczak kl. IV i1

Kategoria kalendarz:

I miejsce – Kamil Wąsik kl. I P

II miejsce – Wojciech Armata kl. IV K

III miejsce – Robert Surma kl. I P

Kategoria grafika na piórnik:

I miejsce – Oskar Baran kl. II P

II miejsce – Dominik Barankl. IV KP

III miejsce – Mateusz Selwa kl. III KSP

Kategoria praca plastyczna:

I miejsce – Aleksandra Paruch kl. I P

II miejsce – Wiktoria Repschlager kl. I FR

III miejsce – Maja Otręba kl. I FR