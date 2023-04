Mieszkańcy sołectwa Kołodzieje w gminie Bojanów, w powiecie stalowowolskim, którzy w marcu br. zdecydowanie zaprotestowali przeciwko budowie w ich wsi farmy fotowoltaicznej, szybko dopięli swego. Jeszcze 31 marca Rada Gminy Bojanów podjęła uchwałę uznającą ich petycję w tej sprawie „za zasadną”.

Kilka dni wcześniej, 28 marca, wójt Sławomir Serafin starł się w tej sprawie z grupą mieszkańców Kołodziejów na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji rady gminy, o czym szeroko pisaliśmy w poprzednim numerze „Sztafety”.

Spotkanie było bardzo burzliwe, a mieszkańców nie przekonały argumenty wójta i wyliczenia, że z podatków i dzierżawy terenów pod farmę (są to głównie nieużytkowane pastwiska), którą chce zbudować państwowa spółka PGE Energia Odnawialna, do budżetu gminy wpływać będzie po blisko 1,5 mln zł rocznie, z czego 20-25 proc. trafiałoby do sołectw, gdzie staną panele. Mieszkańcy podkreślali, że farma będzie uciążliwa (miałaby pracować przez 29 lat), szkodliwa dla ich zdrowia i środowiska naturalnego, oszpecając także miejscowy krajobraz „morzem paneli słonecznych”.

Sprawa ta znalazła finał już 31 marca na nadzwyczajnej sesji rady gminy, zwołanej akurat w sprawie pilnych zmian w budżecie gminy. Uzasadnienie dla uchwały o poparciu petycji mieszkańców przedstawił przewodniczący rady gminy Emil Bieleń, i nikt nie zabierał już potem głosu w tej sprawie. W głosowaniu 14 radnych poparło petycję, a 1 wstrzymał się od głosu. Decyzję radnych, obecni na sesji mieszkańcy Kołodziejów przyjęli gromkimi brawami. Uchwała dotyczy tylko działek gminnych.

– Co dalej z planami budowy farmy fotowoltaicznej? – zapytaliśmy więc wójta Serafina.

– Nie składamy broni i szybko przedstawiamy kolejne propozycje dotyczące lokalizacji farmy w sołectwach Stany, Kozły Załęże i Laski. Tam mieszkańcy są zainteresowani tą inwestycją, bo widzą korzyść w postaci dużego dochodu dla budżetu gminy. Słyszałem, że chcieliby połowę z tej sumy. Ta kwestia jest do uzgodnienia – odpowiedział wójt.

Podkreślił też, że w tej sprawie na stole w dalszym ciągu leży propozycja dla właścicieli prywatnych działek w sołectwach Kołodzieje i Maziarnia, i są wśród nich chętni do ich wydzierżawienia pod farmę fotowoltaiczną. W kwietniu planowane jest więc tam kolejne spotkanie z zainteresowanymi (pierwsze odbyło się 16 marca w Maziarni). Wstępne szacunki mówią, że za 1 ha wydzierżawionej działki jej prywatny właściciel otrzymywałby od PGE Energia Odnawialna ok. 12 tys. zł rocznie.

Z kolei w sołectwie Stany ma się odbyć spotkanie z mieszkańcami w sprawie wydzierżawienia pod farmę tamtejszych działek gminnych (głównie w Stanach, ale też w sołectwach Kozły Załęże i Laski). Jest ich tam ok. 50 ha, ale wójt Serafin szacuje, że gdyby udało się uzyskać 40 ha, to kolejne 40 ha mogliby wydzierżawić prywatni właściciele w Kołodziejach i Maziarni. 80 hektarów to bowiem minimalna wielkość terenu pod farmę fotowoltaiczną, zapewniająca opłacalność takiej inwestycji.

