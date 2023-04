Powiat Niżański wychodząc naprzeciw potrzebom Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, po raz kolejny udzielił pomocy finansowej, przeznaczając 325 tys. zł na zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowego Oddziału Rehabilitacyjnego i przebudowę pomieszczeń szpitala związanych z powstaniem tego oddziału.

W ramach otrzymanej pomocy, za kwotę 225 tys. zł zakupiony zostanie taki sprzęt jak: zestaw do magnetoterapii, aparat do krioterapii, 2 cykloergometry, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, stół rehabilitacyjny do pionizacji elektryczny, urządzenie do drenażu limfatycznego całego ciała, zestaw stołów do zabiegów rehabilitacyjnych oraz 5 łóżek szpitalnych wyposażonych w materace przeciwodleżynowe i ramę wyciągową na wyposażenie sal chorych. Z kolei 100 tys. zł wykorzystanie zostanie na przebudowę pomieszczeń szpitala na potrzeby utworzenia Oddziału Rehabilitacji.

W roku bieżącym Powiat Niżański dofinansował również w kwocie 110 tys. zł zakup myjni endoskopowej na dwa endoskopy, co jest niezbędnym doposażeniem Pracowni Endoskopowej niżańskiego Szpitala.

– Działania podjęte w zakresie pomocy finansowej są niezwykle ważne dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego i dla wszystkich pacjentów naszego szpitala. Środki przeznaczone zostaną na przebudowę pomieszczeń na potrzeby utworzenia Oddziału Rehabilitacji oraz na zakup wyposażenia do tego oddziału, który jest niezbędny i bardzo ważny w zakresie rehabilitacji i przywracania sprawności ruchowej pacjentów po urazach i przebytych zabiegach operacyjnych. Zaś zakup myjni do Pracowni Endoskopowej przyczyni się do zwiększenia ilości badań przeprowadzanych w naszej lecznicy – mówi starosta niżański Robert Bednarz.