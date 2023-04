Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Osobom, które od stycznia 2023 r. nabywają uprawnienia do emerytury lub renty, ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. mLegitymację otrzymają także emeryci i renciści, którzy mają już legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej i elektronicznej – informuje Wojciech Dyląg – rzecznik ZUS w regionie.

Legitymacja w telefonie

Z mLegitymacji można korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja

mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia

Korzystając z elektronicznej legitymacji, emeryt lub rencista ma te same prawa, przywileje

i benefity jak w przypadku tradycyjnego dokumentu. Dzięki mLegitymacji:

– potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą,

– udowodni, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych,

– może korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty (formularz ERL) – informuje Wojciech Dyląg.

Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.