W niżańskiej bibliotece miejskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pasjonaci są wśród nas”. Tym razem o swoich zainteresowaniach rękodziełem opowiadał mieszkaniec Rozwadowa Leszek Skitał.

„Kub Ludzi z Pasją” to propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku skierowana do osób „pozytywnie zakręconych”, fascynujących się jakąś dziedziną. Spotkania z ciekawymi ludźmi, pochłoniętymi różnorodnymi pasjami, to pomysł Alicji Sochackiej, animatora kultury. Pierwsze wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2021 roku.

W środę, 22 marca, odbyło się jubileuszowe X spotkanie. Tym razem gościem biblioteki był Leszek Skitał, który tworzy oryginalne ozdoby świąteczne. Na szczególną uwagę zasługują miniaturowe makiety domków, kościołów i pejzaży, zamknięte w przeźroczystych bombkach. Prace wymagają wielkiej staranności, cierpliwości i dokładności. Efektownie prezentują się także ozdoby wielkanocne, wykonane ze sznurka, wstążeczek, miniaturowych jajeczek i kwiatuszków. Niekiedy w pracach pomaga mu żona Beata. Jego dzieła prezentowaliśmy na łamach „Sztafety” już dwukrotnie. Szczególnie wyróżniała się przezroczysta bombka bożonarodzeniowa z makietą klasztoru braci kapucynów z Rozwadowa.

– Pierwszy raz uczestniczyłem w takim spotkaniu. Przyznaję, miałem lekką tremę. Przywiozłem te prace, które zachowały się w domu, nie było tego dużo, bo większość po wykonaniu rozdaję rodzinie i znajomym. Wolę rozdać i zrobić coś nowego. Nie uczestniczę w kiermaszach, nie sprzedaję prac. Pokazywałem też materiały, których używam do realizacji swoich pomysłów – powiedział „Sztafecie” Leszek Skitał po spotkaniu w niżańskiej bibliotece. – Mam bardzo miłe wrażenia po spotkaniu, było bardzo dobrze zorganizowane, pani Ala pomyślała o wszystkim, dostałem nawet pamiątkowy dyplom.

Spotkania w ramach Klubu organizowane są co kilka tygodni. Mile widziani są zarówno ci, którzy już czymś się pasjonują, jak i osoby, które swojego „konika” jeszcze szukają.

– Pierwszym naszym gościem była pani Grażyna Gorczyca zajmująca się uprawą lawendy, poczęstowała nas nawet lawendowymi ciasteczkami. Była u nas Ewa Krzyżek – osoba o wielu pasjach, ale chyba najważniejszą z nich jest poszukiwanie ciekawostek dotyczących historii Ziemi Niżańskiej; było spotkanie z panią Olgą Lekan, która po przejściu na emeryturę zaczęła swoją przygodę z malarstwem akrylowym. Z kolei w muzyczną podróż zabrał nas akordeonista Zygmunt Kunikowski. Dorobkiem pochwalił się znany w środowisku niżańskim pasjonat malarstwa olejnego pan Michał Potaczała, a o swoich zainteresowaniach filmem, kinem i lokalną historią opowiedział Mieczysław Barnat – wspomina Alicja Sochacka.

Listę gości uzupełnia Bronisława Barć – dusza artystyczna, uzdolniona manualnie, wiele jej prac można było obejrzeć na wystawach rękodzielniczych. Jednak pretekstem do zorganizowania spotkania stało się wydanie publikacji jej autorstwa „Człowieczy los…” będącej wspaniałą lekcją historii, bo zawierającej szereg informacji o wydarzeniach i postaciach związanych z naszym regionem.

W październiku 2022 r. swoją oryginalną pasję zaprezentowała florografka Albina Róg. Jej dzieła, to misterne obrazki ułożone z tego, co dała natura, czyli liści, kwiatów, traw i ziół. Tematem kompozycji są najczęściej pejzaże, kwiatowe bukiety, motywy religijne i baśniowe oraz zwierzęta. Autorka tworzy swoje dzieła od 2001 roku, jej artystyczny dorobek liczy ponad 500 prac, które prezentowała na 60 wystawach indywidualnych.

W styczniu tego roku zaproszenie na spotkanie przyjął niżański rysownik, karykaturzysta, ilustrator, autor okładek – Jan Surma. Swój pierwszy rysunek opublikował w 1974 r. w studenckim miesięczniku „Prometej”. Później rozpoczął współpracę z czasopismami lokalnymi i ogólnopolskimi, w tym ze „Sztafetą”. Zbiór jego rysunków „Jaja z piłką”, to pierwsza publikacja książkowa wydana przez Wydawnictwo „Sztafeta”. Prace niżańskiego rysownika można było wielokrotnie oglądać na wystawach krajowych i zagranicznych. Artysta ma na swoim koncie kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. Gościem będzie Janusz Ogiński, dziennikarz, regionalista, autor wielu książek i artykułów o historii ziemi niżańskiej i lubelskiej.

