Zawodowi strażacy z Niska wzbogacili się o nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Z kolei jeden z tych, który im służył do tej pory, postanowili przekazać strażakom ochotnikom z Krzeszowa Górnego. Podczas oficjalnego przekazania wozów, które odbyło się 3 kwietnia w jednostce w Nisku, posypały się również pieniądze na kolejne zakupy.

Nowy nabytek strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, to samochód marki Renault D16. Pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 210 kW (286KM). Posiada uterenowiony napęd 4×4, kabinę w układzie 1+1+4, a także został wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się system piany sprężonej. Koszt zakupu wyniósł trochę ponad milion złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa.

Komendant niżańskich strażaków, brygadier Andrzej Kołodziej, zapowiedziała, że to nie koniec wyposażania jednostki.

– W tym roku planowany jest też przydział samochodu ciężkiego. Planujemy także zakup łodzi, na pewno więc będziemy czynić starania, żeby w jednostce był nowy sprzęt – mówił komendant Kołodziej.

Nowy wóz zastąpił dotychczasowy samochód średni, który jeszcze nie idzie na emeryturę. Trafił natomiast na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie Górnym w gminie Harasiuki.

– Mamy przyjemność dzisiaj przekazań nowy samochód średni dla Komendy Powiatowej w Nisku, a używany, ale w świetnej formie samochód przekazujemy do Krzeszowa Górnego. Cztery nowe samochody na pewno w tym roku trafią dla jednostek z północy Podkarpacia, które znacząco wpłyną na poziom bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu. Bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, które jest strażakom udzielane, chciałbym tu przypomnieć o dwóch edycjach programu modernizacji służb mundurowych, w poprzedniej perspektywie było to ponad 500 samochodów i mnóstwo wyremontowanych strażnic – mówił nadbrygadier Andrzej Babiec, komendant wojewódzki PSP.

Po przekazaniu kluczy i poświęceniu pojazdów, przyszedł czas na rozdzielenie pieniędzy, za które wskazane jednostki będą mogły usprawnić swoją pracę kupując niezbędny sprzęt. Promesę na zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego otrzymali strażacy OSP z Jeżowego (1 250 000 zł). Z kolei druhowie OSP Podolszynka Ordynacka dostali wsparcie na zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego (400 000 zł).

W Nisku rozdano również promesy strażakom ochotnikom z powiatu leżajskiego (OSP Hucisko i Stare Miasto), również na zakup nowych pojazdów.

– Cieszę się również, że mogliśmy przekazać promesy na dofinansowanie zakupu nowych pojazdów dla OSP Jeżowe, Podolszynka Ordynacka na terenie powiatu niżańskiego, ale również na zakup wozów strażackich w powiecie leżajskim. Taka skala zakupu sprzętu, pojazdów, jaka ma miejsce od siedmiu lat, nigdy wcześniej miejsca nie miała – mówił obecny na uroczystości poseł Rafał Weber.

Starosta niżański Robert Bednarz przyznał, że dzięki odpowiedniemu montażowi finansowemu zakup tych samochodów będzie możliwy.

– To wsparcie i samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatowego, ale też nieocenione i bardzo duże wsparcie samorządów gminnych: Harasiuki, Jeżowe, Krzeszów, Leżajsk, bez tego wsparcia pewnie te zakupy trzeba by było odroczyć albo rozłożyć w czasie – mówił starosta.

Ważnym punktem uroczystości w jednostce w Nisku było również wręczenie przez wójta gminy Harasiuki dofinansowania dla KP PSP Nisko na zakup łodzi ratowniczej z sonarem.