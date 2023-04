Ponad 7 mln zł! wyniosły w 2022 r. nadpłaty za ciepło, czyli centralne ogrzewanie (c.o.) i centralną ciepłą wodę (c.c.w.) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. To absolutny rekord w historii tych rozliczeń. Dość powiedzieć, że w 2021 r. nadpłaty te sięgnęły tylko niespełna 1,4 mln zł.

Wszelkie nad- i niedopłaty uwzględnia się w kolejnych rozliczeniach comiesięcznych opłat za mieszkanie. Zwyczajowo są tacy, którzy zaoszczędzili w ten sposób nawet na kilkukrotny czynsz. Ale są i tacy, którzy muszą dopłacać. I to sporo.

Niski VAT i duży plus

Rekordowa nadpłata za c.o. i c.c.w. wyniosła tym razem 7 mln 21 tys. 726 zł. Dla porównania: największa nadpłata z tego tytułu była do tej pory za rok 2019, gdy osiągnęła 4 mln 523 tys. zł.

– Tak wysoka nadpłata za rok 2022 nie wynika z rażąco błędnie ustalonej wysokości zaliczki, bo tę przyjęliśmy nieco większą od poprzedniej, ale z kwestii podatku VAT. Z 23 proc. został obniżony na osiem, a od lutego 2022 r. mamy tylko 5-procentowy VAT. I właśnie ten niski, 5 proc. VAT spowodował takie nadpłaty – powiedział „Sztafecie” Artur Pychowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Ciepło i ciepła woda

Ze szczegółowego bilansu wynika, że nadpłata za centralne ogrzewanie za 2022 r. wyniosła 4 mln 733 tys. 295 zł, a za centralną ciepłą wodę – 2 mln 228 tys. 430 zł. Niedopłaty wynosiły tu odpowiednio 6 tys. 602 zł (c.o.) i 185 tys. 302 zł (c.c.w.).

Indywidualny rekord w nadpłacie za c.o. za ubiegły rok to 1427 zł (1754 zł) – w nawiasach podajemy dane z 2021 r., a w niedopłacie – 135 zł (382 zł). Z kolei w indywidualnych rozliczeniach za c.c.w. najwyższa nadpłata wyniosła 2297 zł (1924 zł), a niedopłata – 1688 zł (3 tys. 83 zł).

Koszt zakupu ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2022 r. dla lokali mieszkalnych, łącznie z dwoma blokami w Rudniku, wyniósł 17 mln 992 tys. 724 zł (19 mln 771 tys. 795 zł). Z kolei koszt opłat zmiennych przy dostarczaniu ciepłej wody to 4 mln 395 tys. 126 zł (4 mln 4 tys. 813 zł), a opłat stałych – 1 mln 738 tys. 675 zł (2 mln 40 tys. 813 zł).

W 2022 r. zużycie centralnej ciepłej wody wyniosło w zasobach SM 225 tys. 330 metrów sześc. (bez budynków, w których instalację c.c.w. zamontowano na przełomie lat 2021/2022). W 2021 r. było ono niższe, bo wyniosło 193 tys. 659 metrów sześc. (ale bez 17 bloków, w których w 2021 r. zlikwidowano termy gazowe i doprowadzono instalację c.c.w.). W SM pozostało jeszcze 46 budynków z termami, nie ma wśród nich żadnego wieżowca. W tym roku gazowe piecyki mają być zlikwidowane w kolejnych 5 blokach.

Spada zużycie zimnej wody

W roku 2022 ogólne zużycie zimnej wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (liczone według wskazań wodomierzy głównych) wyniosło, łącznie z blokami w Rudniku, 782 tys. 120 metrów sześc. Dla porównania: w 2021 r. było to prawie 829 tys. metrów sześc., czyli teraz spadło o blisko 37 tys. metrów sześc. Ten spadek to nieuchronny efekt likwidacji term gazowych w kolejnych budynkach SM, gdzie podgrzewały one zimną wodę. Ale i wcześniej notowano tendencje spadkowe, przerywane wzrostem w 2020 i w 2018 r.

Dla szerszego porównania: w 2020 r. zużycie zimnej wody w mieszkalnych zasobach SM wyniosło 878 tys. 460 metrów sześc., w 2019 r. – 870 tys. 351 metrów sześć., a w 2018 r. – 882 tys. 578 metrów sześc. Wtedy zużycie wzrosło aż o ponad 22,5 tys. metrów sześc., bo w 2017 r. wyniosło 860 tys. 33 metry sześc.

Od kilku lat notowano wówczas wyraźną tendencję spadkową: w 2014 r. – 918 tys. 747 metrów sześc., w 2015 r. – 900 tys. 792 metry sześc., a w 2016 r. – 885 tys. 829 metrów sześc.

Ryczałty i losowe przypadki

Generalnie można przyjąć, że za najwyższe nadpłaty, jak i niedopłaty za wodę i c.c.w. odpowiadają źle przyjęte przez mieszkańców miesięczne ryczałty zużycia – są one albo zawyżone albo zaniżone. Ale są też przypadki losowe, np. awarie instalacji, różne nieszczelności i kapiące krany. Zużycie spada także dlatego, że mieszkańcy oszczędzają wodę, a do tego Stalowa Wola zwyczajnie wyludnia się.

W 2022 r. najwyższa nadpłata z rozliczenia zimnej wody wyniosła 2844 zł (mieszkanie było wynajmowane, a właściciel przyjął wcześniej miesięczny ryczałt wynoszący 24 metry sześc.!). Najwyższa niedopłata wyniosła z kolei 4 tys. 9 zł (tu przyczyną była cieknąca instalacja).

Ale ta ostatnia kwota to nic w porównaniu z kosmiczną niedopłatą za rok 2020, która w jednym z bloków w Alejach Jana Pawła II, wyniosła, bagatela, 47 tys. 613 zł!