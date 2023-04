Po wykonaniu stanu surowego zamkniętego i termomodernizacji ścian nowego skrzydła niżańskiego szpitala, przyszedł czas na prace wewnątrz budynku. Umowę na ich realizację podpisano 23 marca w Starostwie Powiatowym.

Za wykonanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – Część II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne)”, odpowiedzialna jest firma z Rzeszowa.

Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty budowlane (wykonanie ścianek działowych i robót tynkarskich, wykonanie robót posadzkowych i izolacji cieplnej poddasza, docieplenie szybu windowego), instalacje elektryczne (wykonanie instalacji p.poż, instalacji oddymiania klatki schodowej, drabin, koryt i WLZ, instalacja wyłącznika p.poż., wykonanie instalacji oświetlenia i instalacji gniazd, instalacja gniazd siłowych i zasilania urządzeń wentylacyjnych, wykonanie instalacji przyzywowej – zespół urządzeń służących do szybkiej komunikacji w budynkach o podwyższonych standardach bezpieczeństwa – i teleinformatycznej), instalacje wodno-kanalizacyjne i gazów medycznych oraz kanalizacji deszczowej (wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej WZ i CWU wraz z wymianą rur w kanale ciepłowniczym i doprowadzeniem do wymiennikowni CWU, wykonanie instalacji gazów medycznych), oraz instalację centralnego ogrzewania (podposadzkowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczami).

– Realizowana przez szpital inwestycja jest dla nas priorytetem, mamy bowiem świadomość, że rozwój szpitala to nie tylko sprzęt, to również nowe pomieszczenia, to lepszy standard, to możliwość realizacji różnych usług medycznych na nowych powierzchniach, w miarę możliwości w jednej lokalizacji. I to jest dla nas bardzo ważne i do tego zmierzamy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i sprawnie, to inwestycja ta zostanie zrealizowana w I kwartale 2024 roku i wówczas będzie można z nowo powstałego obiektu w pełni korzystać – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Inwestycja zostanie zrealizowana, zgodnie z podpisaną umową, czyli do dnia 31 sierpnia 2023 roku, a całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 2 937 414,58 zł. Zadanie zostanie w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu Niżańskiego.