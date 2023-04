Wypadek drogowy, napad na bank i uzbrojona osoba przechadzająca się po rynku – to zdarzenia, do których rzekomo miało dojść 6 kwietnia na terenie gminy Ulanów. Wszystkie zgłoszenia okazały się fałszywe. Wychodzi na to, że ktoś zażartował sobie ze służb ratunkowych.