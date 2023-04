W piątek, 24 marca, we wczesnych godzinach rannych z Leżajska z posesji państwa Męczyńskich, wyjechał kolejny transport z darami na Ukrainę, a konkretnie do parafii w Przemyślanach k. Lwowa. Posługę pełni tam zasłużony kapłan ks. Piotr Smolka.

Dzień wcześniej do tego transportu dołączone zostały dary od stalowowolskiego Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach. Przekazano: 100 latarek elektrycznych akumulatorowych, kilkadziesiąt wkładów do zniczy, futra i ciepłe kurtki, wózek inwalidzki i wiele innych artykułów. Cały zestaw uzupełniał drobny prezent-niespodzianka dla ks. Piotra, który 26 marca obchodził 70 rocznicę swoich urodzin. Wśród dostarczonych darów znalazły się także życzenia oraz paczka żywnościowa, aby jubilat miał czym przyjąć gości.

Państwo Męczyńscy zbiórką i przewozem darów zajmują się od wielu już lat. Tym razem do wyjazdu dołączyła reprezentująca Stowarzyszenie Maria Miklus-Michalska, aby osobiście wziąć udział w obchodach urodzin ks. Smolki. W życzeniach, które wręczyła w imieniu członków Stowarzyszenia ze Stalowej Woli, znalazły się m.in. podziękowania za kapłańską posługę świadczoną Polakom na Ukrainie, za zaangażowanie w rozwój lokalnego Kościoła, za dbanie o zachowanie języka ojczystego, tradycji i kultury polskiej oraz umacnianie parafian w wierze i w poczuciu dumy z tego, że są Polakami.

Ks. Piotr Smolka, proboszcz parafii w Przemyślanach, jest bardzo załużony w dźwiganie z ruin odzyskiwanych z wielkim trudem i poświęceniem kościołów i kaplic, które jakimś cudem dotrwały do naszych czasów.

(it)