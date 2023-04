5 kwietnia rozpoczął się w Stalowej Woli turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy kobiet do lat 19. W pierwszym meczu Polska zremisowała bezbramkowo ze Szwajcarią, a w drugim spotkaniu Czeszki pokonały Serbię 2:1.

W meczu Polek ze Szwajcarami dużo było walki, głównie w środkowej strefie boiska, natomiast niewiele tak naprawdę działo się pod obydwoma bramkami. Zespoły całą swoją moc skupiły na destrukcji, co podkreślił po meczu trener Szwajcarii, Kaan Kahraman-Steiner i stwierdził, że spotkanie stało na dobrym poziomie i remis oddaje to, co działo się na boisku. Zadowolona ze zdobycia jednego punktu była trenerka polskiej reprezentacji, Katarzyna Barlewicz.

– Ten jeden punkt należy szanować, bo może on mieć istotne znaczenie w ostatecznym rozrachunku – mówiła trenerka Polek.

Po pierwszej kolejce liderem tabeli została reprezentacja Czech, która tego samego dnia wieczorem pokonała Serbię 2:1 (Popović 53 (samob.), Polaskova 87 – Obradović 19).

W sobotę, 8 kwietnia kolejne dwa mecze na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. O godz. 12 Polki zmierzą się z Czeszkami, a o godz. 18 Szwajcaria z Serbią. Ostatnia kolejka we wtorek, 11 kwietnia. Obydwa mecze odbędą się o godz. 12. W Stalowej Woli Polska zagra z Serbią, a w Boguchwale Szwajcaria z Czechami. Do finałów ME, które odbędą się w tym roku w Belgii awansuję tyko zwycięzca.

Darmowe wejściówki na każdy mecz rozgrywany w Stalowej Woli można odebrać w kasie przed stadionem.

POLSKA – SZWAJCARIA 0:0

POLSKA: Seweryn – Cygan, Onoszko, Domin, Bałdyga – Jendrzejczyk (64 Jędrzejewska), Katowicz, Skupień (64 Gąsiorek) – Sarapata, Sobal, Duchnowska (68 Wyrwas).

SZWAJCARIA: Benz – Adam (64 Tauriello), Knapp, Schlupp, Schefer – Münger, Tramezzani, Vallotto (64 Schmid), Matsushita (74 Potier) – Egli, Beney (83 Hafizović).

Sędziowała Eszter Urban (Węgry). Widzów 1315.