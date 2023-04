75-latka po wyjściu z banku, została zaczepiona przez mężczyznę, który twierdził, że znalazł pieniądze i ustala ich właściciela. Po chwili podszedł do nich drugi mężczyzna, który z kolei twierdził, że zgubił pieniądze i zażądał, aby kobieta pokazała, czy ich nie zabrała. Aby udowodnić swoją niewinność, seniorka okazała wybrane z banku pieniądze. Wówczas padła ofiarą kradzieży, straciła 800 zł.

Do kradzieży doszło 4 kwietnia, w rejonie ulicy Piłsudskiego w Tarnobrzegu. Z ustaleń policjantów wynika, że do 75-letniej kobiety, która wyszła z banku z pobraną gotówką, podszedł nieznany mężczyzna. W ręku trzymał pokaźny rulon pieniędzy i twierdził, że znalazł je na ulicy i szuka właściciela. Zdezorientowana seniorka oświadczyła, że nie ona je zgubiła. Mężczyzna nawiązał rozmowę z kobietą, dopytywał co ma w tej sytuacji zrobić. W tym czasie podszedł do nich drugi mężczyzna, który twierdził, że zgubił gotówkę i zażądał okazania pieniędzy. Wówczas mężczyzna, który znalazł pieniądze, wyciągnął rulon pieniędzy i je okazał. Również 75-latka okazała portfel z pieniędzmi.

Starszy ze sprawców stwierdził, że faktycznie pieniądze te nie stanowią jego własności i pozwolił schować kobiecie jej pieniądze do torebki. Po chwili seniorka zorientowała się, że zwrócona jej gotówka jest uszczuplona o kwotę 800 zł. Poszkodowana kobieta o tym zdarzeniu zaalarmowała policjantów.

Rysopis sprawców:

Pierwszy z mężczyzn (znalazca) – wzrost około 180 cm, wiek około 50 lat, krępej budowy ciała

Drugi mężczyzna (który miał zagubić gotówkę) – wzrost 175 cm, średniej budowy ciała. Mężczyzna nosił okulary korekcyjne.

Wszystkie osoby będące świadkami zdarzenia lub posiadające informacje w tej sprawie proszone są o pilny kontakt z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 2, albo tel. 47 825 33 30, 47 825 33 10. Zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, by zadbali o swoich bliskich, szczególnie seniorów i przestrzegali ich przed takimi zagrożeniami.

*przewałka – nieuczciwy interes, oszustwo

