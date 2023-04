Budowa nowego posterunku policji rozpoczęła się w nocy z 27 na 28 marca. Konstrukcja modułowa stoi już na swoim miejscu. Pozostało jeszcze wykończenie wnętrza oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Prace te mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj, obejmuje projektowanie i wybudowanie nowej siedziby pod potrzeby Posterunku Policji w Pysznicy. Realizacja obejmuje budowę dwóch parterowych budynków w systemie modułów 3D z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i budynku garażowo-gospodarczego oraz rozbudowę infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu.

W budynku docelowo będzie pełnić służbę 9 funkcjonariuszy. Działkę pod budowę nowego posterunku przekazała gmina Pysznica.

System modułowy jest nowoczesnym sposobem realizacji inwestycji. Pozwala na tworzenie różnorodnych układów przestrzennych i funkcjonalnych w krótkim terminie. Przyjęty przez Komendę Wojewódzka Policji w Rzeszowie system realizacji inwestycji: zaprojektuj-wybuduj, pozwolił w krótkim czasie przystąpić do budowy, tak oczekiwanego przez lokalną społeczność, nowego obiektu Policji.

W nocy z 27 na 28 marca 2023 roku, na plac budowy w Pysznicy zostały dostarczone 3 moduły i w ciągu trzech godzin zamontowane w miejscu docelowym. Moduły dostarczone na plac budowy wyposażone są we wszystkie instalacje, stolarkę okienną oraz zewnętrzną stolarkę drzwiową (praktycznie cała produkcja modułów odbyła się w zakładzie prefabrykacji, prace na budowie polegają jedynie na połączeniu modułów i instalacji).

Obecnie trwają prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania, zgodnie z umową, to grudzień 2023 rok. Niemniej jednak wykonawca deklaruje zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania wcześniej.

Inwestycja finansowana jest w całości z budżetu państwa.