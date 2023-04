Uroczystą sesją Rady Miasta zainaugurowano obchody 90. rocznicy nadania praw miejskich gminie i miastu Nisko. Rok 2023 upłynie więc pod znakiem licznych wydarzeń podsumowujących zmiany jakie na przestrzeni tych lat dokonały się w tym małym mieście. Pierwszym takim wydarzeniem było odsłonięcie w siedzibie Urzędu Miasta tablicy pamiątkowej poświęconej Teofilowi Piłatowi, pierwszemu oficjalnemu burmistrzowi gminy i miasta Nisko.

20 października 1933 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 roku o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim, województwie lwowskim do rzędu miast. W 2023 roku minie więc dokładnie 90. lat od tego ważnego dla niżańskiej społeczności wydarzenia. Uroczyste obchody w obecności władz gminy i miasta Nisko, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli organizacji, instytucji działających na terenie miasta oraz jego mieszkańców, rozpoczęły się w piątek 31 marca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.

– Byliśmy takim ewenementem w skali kraju, taką miejscowością nietypową. Były tylko trzy takie miejscowości: Zakopane, Krynica Zdrój i my. Nisko było więc w gronie tak dostojnych miejscowości, gdzie właśnie 20 października weszło w życie to rozporządzenie i kiedy te miasta otrzymały prawa miejskie. Dziś inaugurujemy te obchody rocznicowe. Ten szczególny jubileusz jest okazją, by podsumować dziewięć dekad rozwoju oraz osiągnięć. Daje możliwość, by pokazać bogatą historię naszego miasta, tworzoną pracą i zasługami pokoleń mieszkańców Niska. Należy tutaj podkreślić aktywność samorządu, zaangażowanie mieszkańców, a także sukces wielu wartościowych inicjatyw zrealizowanych z myślą o wspólnym dobru i przyszłości młodych pokoleń. Szereg działań infrastrukturalnych, kulturalnych i oświatowych miał niebagatelny wpływ na wygląd naszego miasta i komfort życia mieszkańców. Było ich tak wiele, że nie sposób wymienić je wszystkie tutaj, dzisiaj. Sami jednak państwo widzicie, że Nisko stało się ważnym miejscem w regionie, a miliony złotych z budżetu naszego miasta i pozyskanych dotacji zostały dobrze spożytkowane – mówił obecny burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Inauguracja obchodów nadania praw miejskich gminie i miastu Nisko, była idealną okazją do uhonorowania pierwszej takiej osoby, która zasłynęła dla rozwoju tego małego miasta. Jest to Teofil Piłat, pierwszy oficjalny burmistrz Niska. Ważnym wydarzeniem piątkowej sesji było więc odsłonięcie w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu burmistrzowi. Udział w tej uroczystości wzięli członkowie rodziny zasłużonego niżanina: Jadwiga Nowakowska, Maria Mach, Zbigniew Piłat i Barbara Nowakowska.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 14 (6.04.2023)