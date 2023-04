Do dwóch goli strzelonych Sokołowi Nisko w pierwszym przerwanym meczu rozgrywanym 11 marca, Igloopol Dębica dorzucił w zakończonym dzisiaj kolejna dwa i spotkanie zakończyło się zwycięstwem „Morsów” 4:0.

Po raz pierwszy na trenerskiej ławce Sokoła zasiadł Marcin Wołowiec, który we wtorek zastąpił Pawła Wtorka. Debiut nie był to, jak widać, udany.

W 81. minucie po podaniu od Dulio, bramkę dla gospodarzy zdobył Aleksander Okoń. Kilka minut później ten sam piłkarz ponownie trafił do niżańskiej bramki i ustalił wynik spotkania.

W sobotę, 7 kwietnia Sokół zmierzy się na swoim stadionie z Legionem Pilzno.

IGLOOPOL DĘBICA – SOKÓŁ NISKO 4:0 (1:0)

1-0 Cyran (29), 2-0 Marcos (54), 3-0 Okoń (81), 4-0 Okoń (87)

Składy z meczu rozgrywanego 5 kwietnia (22 minuty gry):

IGLOOPOL: Psioda – Cyran, Brzostowski, Duilio, Leśniak, Rokita, Wojtyło ż, Adriano, Drobot, Okoń, Cyganowski. Trener Łukasz Cabaj.

SOKÓŁ: Polit – Omuru, Gnatek, Drelich, M.Pyryt – F.Moskal, Chamera, Stępień, Bigas, Serafin, D.Pyryt – Mistrzyk.

Sędziował Kozner (Krosno). Żółta kartka Wojtyło.