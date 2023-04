Koszykarze Stali Stalowa Wola wysoką porażką rozpoczęli, a jeszcze wyższą zakończyli zmagania w turnieju półfinałowym o wejście do 2 ligi w Pleszewie. Nasza drużyna przegrała trzy mecze i zajęła ostatnie miejsce.

Pierwszym rywalem Stali był gospodarz turnieju, Kosz Kompaktowy Pleszew. Drużyna z Wielkopolski już po pierwszej kwarcie wygrywała różnica 16 pkt (31:15). Po 20. minutach prowadziła 53:25, a po pół godzinie grania 60:43. Nadzieja dla Stali na odwrócenie losów spotkania pojawiła się na początku czwartej kwarty, kiedy po celnym rzucie wolnym Paterka przewaga rywali stopniała do 12 punktów, ale gospodarze szybko wrócili na swój tor. Pod rząd zdobyli 12 punktów, Stal w tym czasie żadnego i było po meczu…

Spotkanie z drużyną z Warszawy Stal zaczęła niemrawo, przegrywała 4:10, ale pod koniec kwarty nasza drużyna zdobyła pod rząd 11 punktów – dwie trójki Łabudy i po jednej Becka i Ziarny plus celny rzut z półdystansu tego pierwszego – i po 10. minutach wygrywała 15:10. W drugiej kwarcie role się odwróciły. W 15. minucie warszawianie doścignęli Stal, po celnym rzucie Szeflera (21:21), a chwilę później, po „trójce” Kaja Zarzyckiego objęli prowadzenie 26:23. Przed ostatnią kwartą Gim 92 wygrywał jednym punktem (46:45) i taką przewagę utrzymał do 37. minuty (65:64). Niestety, ostatnie minuty meczu należały do zespołu ze stolicy.

W ostatnim dniu podopieczni trenera Bogdana Pamuły przegrali z młodzieżowym zespołem Enea Astoria Bydgoszcz. Od początku gra naszego zespołu wyglądała koszmarnie. Jedynie do Aleksandra Jadasia nie można mieć pretensji, bo robił co mógł pod obydwoma tablicami. Pozostali zawodnicy zagrali poniżej swoich możliwości. Porażająca była w tym meczu ilość strat, jakie popełniła nasza drużyna (19). Poza tym tylko 2 razy piłka wpadła do kosza bydgoszczan po rzutach „za trzy”, na 21 oddanych.

Piątek 30 marca

KOMPAKTOWY KOSZ PLESZEW – STAL 82:63 (31:15, 22:10, 7:18, 22:20)

PLESZEW: M.Spała 21, Chmielarz 18 (2×3), Marek 11, Shukakidze 4, K.Spała 2 oraz Kromolnicki 14 (2×3), Cebulski 10, Misiorny 2, Sobczak, Nowaczyk.

STAL: Jadaś 15 (9 zb.), Tabor 14 (1×3), Łabuda 8 (2×3), Rokosz 4, Krzek 2 oraz Ziarno 12, Flisiak 4, Beck 2, Paterek 1, Baran 1, Cygan.

sobota 1 kwietnia

GRUPA STRATEGIA GIM 92 WARSZAWA – STAL 76:69 (10:15, 18:8, 18:22, 30:24)

GRUPA STRATEGIA: Zarzycki 22 (2×3), Żak 16 (2×3), Kaczmarczyk 13 (2×3), Szymański 9, Szefler 9 oraz Kwiatkowski 5, Gawin 2, Witczak, Klich.

STAL: Łabuda 21 (3×3, 9 zb.), Jadaś 17 (9 zb.), Rokosz 7, Krzek 3 (1×3), Tabor 2 oraz Ziarno 12 (1×3), Beck 5 (1×3), Flisiak 2, Kędra.

niedziela 2 kwietnia

STAL – ENEA ASTORIA BYDGOSZCZ 67:92 (18:28, 15:16, 19:29, 15:29)

STAL: Jadaś 26 (13 zb.), Krzek 14 (2×3), Tabor 9, Rokosz 9, Łabuda 1 oraz Ziarno 8, Flisiak, Cygan, Baran, Kędra.

ASTORIA: Ulczyński 24 (1×3, 10 zb.), Stupnicki 18 (2×3), Jaskółd 10, Robak 4, M.Olszewski 2 oraz Bryła 22, Kachelski 3 (1×3), Bocian 3 (1×3), Nykyforenko 3, Bednarek 2, J.Olszewski, Wojciechowski.

W pozostałych meczach: Enea Astoria – Grupa Strategia 92 89:84, Enea Astoria – kosz Kompaktowy 73:93, Kosz Kompaktowy – Grupa Strategia 92:83.