1 kwietnia doszło do wypadku drogowego w miejscowości Zaleszany. Udział w zdarzeniu brały cztery samochody osobowe.

Służby o wypadku, który miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej oraz Kościuszki w Zaleszanach (wzdłuż drogi krajowej nr 77), zostały poinformowane chwilę po godzinie 23.

– Po wstępnym rozpoznaniu przez przybyły jako pierwszy zastęp OSP zastano cztery rozbite samochody osobowe. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, a następnie przystąpiono do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym, po czym zostały one przekazane do przybyłych po chwili Zespołów Ratownictwa Medycznego. Droga na czas prowadzonych działań została całkowicie zablokowana, a samochody kierowano na objazdy – relacjonują strażacy.

Udział w akcji wzięli druhowie OSP Zbydniów, strażacy PSP Stalowa Wola, ratownicy medyczni i policja, która wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Fot. Stalowa Wola 112- Ratownictwo Powiatu Stalowowolskiego

