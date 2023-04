– Na ten moment policjanci przeprowadzają oględziny i prowadzone są czynności w celu ustalenia sprawców i ustalenia ewentualnych świadków tego zdarzenia – informuje mł. asp. Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP Stalowa Wola.

Wczoraj ulicami miasta przeszedł Marsz Milczenia w obronie świętości Jana Pawła II. Akt dewastacji prawdopodobnie był odpowiedzią na to wydarzenie.

Oświadczenie prezydenta miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego

Zło nie jest silniejsze od dobra, ale to od nas zależy czy dobro i miłość zwyciężą. Dotknięty przerażającym aktem profanacji figury Świętego Jana Pawła II w Stalowej Woli pragnę wyrazić słowa potępienia dla sprawcy tak haniebnego czynu oraz wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do jeszcze większego zjednoczenia wokół wartości, które pozostawił nam do obrony Święty Jan Paweł II. Z przerażeniem obserwujemy barbarzyński zamach na autorytet Świętego Papieża Polaka oraz wynikające z niego hańbiące ataki na miejsca modlitwy i pamięci o Janie Pawle II. Nie możemy pozostać wobec tych zorganizowanych akcji niszczenia pamięci o naszym wielkim Rodaku bierni, w obojętności i milczeniu. Nie możemy pozostać obojętni na atak na nas samych, na nasze najświętsze wartości, fundamenty, na których zbudowana jest nasza Ojczyzna, Polska. Zapatrzeni we wzór miłości i przebaczenia, jaki pozostawił nam swoim życiem Papież Jan Paweł II, nie możemy na zło odpowiadać złem. Jesteśmy dzisiaj wezwani do czynienia jeszcze większego dobra, które w najpiękniejszy sposób wypełni testament życia Świętego Jana Pawła II. W książce „Pamięć i tożsamość” Papież Jan Paweł II pozostawia nam jasną wskazówkę co czynić w takich sytuacjach: „Zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest niedostatkiem.” Dotknięci tym smutnym krzykiem zła w Stalowej Woli stajemy dzisiaj przed wielkim zadaniem odnalezienia i większej ekspozycji dobra wokół nas. Polecam wszystkim odpowiedzialnym dzisiaj za edukację, wychowanie, kulturę oraz krzewienie postaw patriotycznych w Stalowej Woli o wykonanie wspólnie jeszcze większej pracy w budowaniu wartościowych postaw w oparciu o nauczanie Świętego Jana Pawła II. Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Stalowej Woli, aby w najbliższych dniach, przez swoją odpowiedzialność i aktywność otoczyli szczególną czcią i opieką wszystkie ważne dla nas miejsca modlitwy i pamięci Świętego Jana Pawła II, aby nie doszło do kolejnych prowokacyjnych akcji niszczenia świętego wizerunku Papieża Polaka w naszym mieście. Chcemy dzisiaj na wezwanie naszego Wielkiego Świętego odpowiedzieć wspólnie i odważnie: nie lękamy się! Święty Janie Pawle II byłeś, jesteś i na zawsze będziesz dla nas, mieszkańców i miasta Stalowej Woli, wzorem miłości, która wszystko może i zawsze zwycięża.