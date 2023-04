W piątek 31 marca po przerwie spowodowanej pandemią w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się uroczysta gala z okazji Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu. Była to osiemnasta odsłona tego wydarzenia. Spotkanie to okazja do tego aby uhonorować tych, którzy dzięki talentowi, pasji i zaangażowaniu osiągnęli sukcesy na niwie kultury i sportu oraz podziękować im za dotychczasową działalność na rzecz społeczności lokalnych i powiatu stalowowolskiego.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nadanego w lutym br. Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis Markowi Zarębie.

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis to jedno z najwyższych odznaczeń nadawanych osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, w działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Marek Zaręba przez ponad 45 lat tworzył, rozwijał i pielęgnował tradycje kultury ludowej. Był tancerzem, kierownikiem artystycznym, choreografem i reżyserem Zespołów Pieśni i Tańca Lasowiacy oraz Mali Lasowiacy działających przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

Tego dnia wręczone zostały także kryształowe serca za wspieranie działalności sportowej i kulturalnej dla firmy Thoni Alutec i restauracji McDonald’s.

Nagrodzeni za działalność kulturalną

W kategorii twórca, osobowość roku nagrodę otrzymała Anna Krzyżanowska. Od 2016 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaklikowie. Pod jej egidą dom kultury zyskał zupełnie nowe oblicze. Udało jej się zintegrować lokalne środowisko i skupić wokół licznych wydarzeń, które na stałe wpisały się w krajobraz życia kulturalnego Zaklikowa m.in. doroczny festiwal spotkania z kulturą, festiwal folkloru, warsztaty, koncerty, kino pod gwiazdami, Dni Zaklikowa. Anna Krzyżanowska współpracuje z wieloma organizacjami, tworzy filmy, publikacje, z sukcesem pozyskuje środki zewnętrzne na działalność oraz wyposażenie GOK-u.

W kategorii animator kultury nagrodę odebrała Urszula Wieczorek. Laureatka to instruktor tańca, choreograf, pedagog. Od 30 lat pracuje z zespołami tanecznymi oraz miłośnikami tańca. Od 1999 roku zawodowo związana ze Spółdzielczym Domem Kultury w Stalowej Woli gdzie założyła Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja” oraz Dziecięcy Zespół Taneczny „Smyk”. Jest autorką wielu spektakli tanecznych cieszących się ogromną popularnością i uznaniem publiczności. Wraz ze swoimi podopiecznymi z sukcesami bierze udział w konkursach i festiwalach. Organizuje liczne warsztaty taneczne. Z jej inicjatywy w SDK-u organizowany jest Międzynarodowy Dzień Tańca. Ponadto aktywnie działa i współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, klubami seniorów. Dzięki jej pasji, wytrwałości wielu wychowanków swoje życie zawodowe związało z tańcem.

W kategorii ochrona i promocja tradycji regionalnych nagrodę otrzymał Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Sanowiślaczki. W tym roku zespół Sanowiślaczki świętuje jubileusz 20-lecia. Założycielką grupy tanecznej, która działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach jest Ewa Kozłowska. Od 2009 roku choreografem zespołu jest Anna Strusińska, wieloletnia członkini Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy. Występy Sanowiślaczków to barwne widowiska, nasycone energicznym tańcem, pięknym śpiewem, folklorem. Grupa uczestniczy w wielu uroczystościach, festiwalach i przeglądach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół wychowuje kolejne pokolenia ucząc szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.

Piątkowego wieczoru przyznano również nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej i wystawienniczej Lucynie Mizerze. Lucyna Mizera przez ponad 20 lat pełniła funkcję dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które stworzyła. Autorka licznych, prestiżowych wystaw, publikacji, projektów kulturalnych i infrastrukturalnych. Dzięki jej inwencji Muzeum Regionalne stało się miejscem wydarzeń artystycznych zarezerwowanych dla największych placówek muzealnych w kraju i poza jego granicami. Inicjatorka i organizatorka utworzenia Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oraz Muzeum COP. W 2009 roku otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Władze Powiatu Stalowowolskiego w sposób szczególny postanowiły także uhonorować za wieloletnią działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Mieczysława Parucha. Mieczysław Paruch to znakomity trębacz, dyrygent, nauczyciel gry na instrumentach dętych, twórca opracowań, wieloletni kierownik kapeli ludowej i kapelmistrz Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Z pasją i ogromnym zaangażowaniem przez ponad 45 lat krzewił kulturę muzyczną, uświetniając wiele uroczystości na terenie powiatu. Koncertował w kraju i zagranicą. Wychował kolejne pokolenia artystów. Za znakomitą działalność twórczą i edukacyjną w dziedzinie muzyki otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Sportowiec, trener, animator

Nagrodę w kategorii sportowiec roku odebrał Artur Brzozowski. Sportowiec jest jednym z najbardziej utytułowanych lekkoatletów Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Złoty medalista Mistrzostw Polski seniorów w chodzie sportowym na 10 000 metrów oraz Mistrzostw Polski w chodzie sportowym na 35 km. Zdobył srebro na Mistrzostwach Polski w chodzie sportowym na 20 km. Laureat 30 miejsca w drużynowych Mistrzostwach Świata w Omanie w chodzie na 35 km. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich m.in. w Tokio. Członek kadry narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Laur w kategorii trener przypadł Krzysztofowi Momotowi. Krzysztof Momot trener w Katolickim Klubie Lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola, sędzia, nauczyciel wychowania fizycznego w ZS nr 2 w Stalowej Woli. Jego podopieczni m.in. Jakub Krasowski i Dominika Szymańska uzyskują najwyższe lokaty w zawodach o randze krajowej. Oddany młodzieży pasjonat sportu, umiejętnie wyławia talenty i je rozwija. Organizuje zajęcia i imprezy sportowe o zasięgu międzyszkolnym.

Nagrodę w kategorii animator sportu otrzymał Mariusz Mikuła. Mariusz Mikuła to prezes i trener, a wcześniej zawodnik Klubu Sportowego Czarni Lipa, w którym trenuje około 110 zawodników. Inicjator założenia szkółki piłkarskiej KS Czarni Lipa Drużyny Młodzieżowe, która obecnie zrzesza około 80 zawodników i zawodniczek. Reprezentują oni Czarnych Lipa w rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Stalowa Wola w czterech kategoriach wiekowych. Dzięki staraniom prezesa w 2022 roku klub uzyskał certyfikat PZPN w szkoleniu młodzieży.

Laureatem nagrody specjalnej za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej został Jerzy Szambelan. Jerzy Szambelan – koszykarz i trener koszykówki. Prowadził drużynę seniorów w Stali Stalowa Wola, która w 1989 awansowała do ekstraklasy, prowadził także Młodzieżowe Reprezentacje Polski. Wychował i wyszkolił wielu wspaniałych koszykarzy. Do jego największych sukcesów należą m.in. zdobycie 4 miejsca z reprezentacją do lat 16 w Mistrzostwach Europy na Litwie (2009), zdobycie srebrnego medalu z reprezentacją do lat 17 podczas Mistrzostw Świata (2010), tytuł trenera roku (2009) w rankingu Polskiego Związku Koszykówki.