Od 17 marca skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową może zostać wystawione w formie elektronicznej. Informacje, na jakim etapie jest e-skierowanie, można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta.

E-skierowania są z nami od dłuższego czasu. Pierwsze dotyczyły szpitala i poradni specjalistycznej (od stycznia 2021 r.) oraz rehabilitacji (od listopada 2021 r.). Teraz czas na e-skierowanie do sanatorium.

Jakie zalety ma e-skierowanie?

E-skierowania nikt nie zgubi, gdyż jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mojeIKP. Pacjent w każdym momencie może sprawdzić historię swoich e-skierowań na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w aplikacji mojeIKP. Rodzic może śledzić historię leczenia swoich dzieci zarówno na IKP, jak i w mojeIKP. Pacjent nie musi przesyłać skierowania do NFZ i pilnować, by zrobić to w terminie 30 dni. O elementach koniecznych na skierowaniu będzie za lekarza pamiętał system komputerowy.

Czy to oznacza, że od dzisiaj papierowe skierowania znikają zupełnie?

Skierowania do sanatorium mogą być wystawiane nadal w postaci papierowej do 30 czerwca 2023 r. W związku z okresem przejściowym, powiadomienie o tym na jakim etapie zatwierdzania jest e-skierowanie, Pacjent nadal dostanie listownie.

Ponadto, skierowanie do sanatorium w postaci papierowej dostanie Pacjent jeśli lekarz nie będzie miał dostępu do internetu oraz gdy skierowanie dotyczyć będzie leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju.

Co oznacza w praktyce e-skierowanie dla pacjenta?

Kiedy lekarz wystawi e-skierowanie do sanatorium, automatycznie zostanie ono przesłane do oddziału NFZ. Pacjent nie musi pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału – to najważniejsze ułatwienie. Szczególnie gdy dotyczy Pacjentów mieszkających daleko od punktu NFZ.

W oddziale NFZ e-skierowanie rozpatrzy lekarz – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej (specjalista od leczenia uzdrowiskowego) – tak jak do tej pory. Jeśli je zatwierdzi, pacjent otrzyma pisemną informację jaki numer otrzymało skierowanie, jak zostało rozpatrzone i jaki jest przewidywany okres oczekiwania. Jeśli uzna, że e-skierowanie wymaga uzupełnienia, odeśle je do lekarza, który je wystawił, lub do pacjenta. Te procedury nie uległy zmianie. Czego najczęściej może dotyczyć uzupełnienie? Chociaż szpitale, przychodnie i lekarze mają możliwość umieszczania w systemie elektronicznym wyników badań, wypisów ze szpitala i innych elektronicznych dokumentów medycznych, nie wszystkie to robią. Pacjent może więc otrzymać prośbę o dostarczenie informacji, o które prosi NFZ (np. o kopię karty leczenia szpitalnego).

Jeśli lekarz z NFZ odrzuci e-skierowanie np. z powodu przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, Pacjent również otrzyma pisemną informację do wiadomości.

Kiedy wyjazd będzie możliwy?

Jeśli w sanatorium, które oferuje leczenie lub rehabilitację, jakich potrzebuje Pacjent, są wolne miejsca, NFZ potwierdzi e-skierowanie. Informacja o tym zostanie wysłana listem nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. W tym zakresie również nie zaszły żadne zmiany.

Jeśli brakuje miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, pacjent otrzyma informację o przybliżonym czasie oczekiwania. Na Internetowym Koncie Pacjenta zawsze znajdzie się informacja, na jakim etapie procedowania jest e-skierowanie.