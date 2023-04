Najlepsza tenisistka świata przyjęła zaproszenie od Andrzeja Pyzary, prezesa MKT w Stalowej Woli i członka zarządu Polskiego Związku Tenisowego i 12 kwietnia w stalowowolskiej hali tenisowej rozegra pokazowy mecz z aktualną halową mistrzynią Polski U14 w grze podwójnej i wicemistrzynią w grze pojedynczej, Oliwią Sybicką.

Kolejnym turniejem z udziałem Igi Świątek, po turnieju WTA w Indian Wells, w którym odpadła w półfinale, przegrywając z Kazaszką, Jeleną Rybakiną 2:6, 2:6, będzie halowy turniej Porshe Tennis Grand Prix w Niemczech (17-23 kwietnia). Przed rokiem Polka triumfowała w Stuttgarcie. W finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2 i wróciła do kraju nowiutkim Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Prosto z Niemiec Iga Świątek uda się do Hiszpanii na turniej Madrid Open.

– Występ najlepszej tenisistki na świecie w naszej hali to będzie historyczna chwila dla klubu, dla miasta, a przede wszystkim dla zawodniczki MKT Stalowa Wola, Oliwii Sybickiej. Proszę tylko nie zadawać mi pytania, jak do tego doszło, że Iga Świątek dała się namówić do przyjazdu do Stalowej Woli i rozegranie w naszej hali tenisowej meczu towarzyskiego. To pozostanie moją słodką tajemnicą – mówi i uśmiecha się… tajemniczo prezes Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli, Andrzej Pyzara.