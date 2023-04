„Wokół litery i papieru” – to tytuł warsztatów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców miasta, którzy nie ukończyli 12. roku życia. W ramach wydarzenia zaplanowano warsztaty z: ilustracji książkowej, kaligrafii i liternictwa, tworzenia okładki do pamiętnika w technice scrapbookingu, tworzenia komiksu i czerpania papieru.