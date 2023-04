Gmina i miasto Nisko wsłuchując się w głosy mieszkańców planuje wybudować, rozbudować i przebudować siedem kolejnych ulic na terenie gminy. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej już został ogłoszony.

Postępowanie przetargowe dotyczy remontów takich odcinków jak: ulica Zielona w Zarzeczu, droga równoległa do ulicy Moniuszki w Nisku, Wojska Polskiego w Nisku oraz drogi łączącej ulice Wesołą i Leśną w raz z przebudową Leśnej, a także Podleśnej, Wojska Polskiego i Gruntowej również w Nisku.

W przypadku ulicy Gruntowej jej budowa i rozbudowa będzie miała znaczenie również dla innej planowanej inwestycji drogowej, która usprawni komunikację w tej części Niska

– Mamy dokumentację i pozwolenie na przebudowanie drogi, połączenie Rzeszowskiej Bocznej I z ulicą Gruntową. Łącząc te dwie drogi łączymy tę część osiedla poprzez bezpieczne przejście ze Szkołą Podstawową nr 3 – mówi burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Wykonawcy, którzy zostaną wyłonieni do realizacji dokumentacji projektowej poszczególnych ciągów, na ich wykonanie będą mieli od 10 do 11 miesięcy. Tylko na przygotowanie projektu budowy drogi łączącej ulice Wesołą i Leśną w Nisku wraz z przebudową odcinka ulicy Leśnej będzie 18 miesięcy. To z uwagi na konieczność prowadzenia ulicy Leśnej pod istniejącym wiaduktem kolejowym.