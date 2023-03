Beata Życzyńska pokieruje Miejską Biblioteką Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. Zastąpi na dyrektorskim stanowisku odchodzącą na emeryturę Ewę Biały, która szefowała stalowowolską książnicą przez ostatnie 18 lat. Uroczyste pożegnanie Ewy Biały oraz ogłoszenie nominacji nowej dyrektorki MBP nastąpiło 30 marca podczas sesji Rady Miejskiej.

– W imieniu mieszkańców Stalowej Woli chcielibyśmy wyrazić słowa wielkiej wdzięczności za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz miasta. Za wielkie zaangażowanie i budowanie świadomości wśród mieszkańców Stalowej Woli i promowanie czytelnictwa, kultury. Dziękujemy za bardzo istotną zmianę jakościową i programową biblioteki, dostępności i otwartości dla mieszkańców, na ich inicjatywy – mówił prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

– Chciałam podziękować za lata dobrej współpracy z miastem oraz wielką życzliwość, profesjonalną pomoc i wsparcie. Życzę państwu realizacji wszystkich wyzwań, które przed państwem – stwierdziła żegnająca się dyr. Ewa Biały.

Prezydent Nadbereżny w obecności radnych wręczył uroczyście akt powołania dla nowej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Została nią Beata Życzyńska. – Zapewniając ciągłość pracy, a jednocześnie patrząc na perspektywę przyszłości, zmian, jakie następują w kulturze, w dostępności do czytelnictwa, do biblioteki, chciałem wybrać osobę, która przede wszystkim jest osobą ze środowiska, jest pracownikiem naszej biblioteki. Tak, aby była to osoba, która będzie kontynuować tą dobrą pracę, wykonywaną przez ostatnie lata, a jednocześnie będzie mogła zaproponować nowy program działania biblioteki – mówił prezydent, wręczając nominację nowej dyrektor.

– Dziękuję serdecznie za powierzenie mi tak odpowiedzialnego stanowiska, za zaufanie. Mam nadzieję, że go nie zawiodę. Mogę zapewnić o krzewieniu kultury, rozwoju czytelnictwa i biblioteki oraz o tym, że zadowolony czytelnik będzie zawsze na pierwszym miejscu – stwierdziła dyrektor Beata Życzyńska odbierając akt powołania.

Beata Życzyńska jest pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli od 25 lat. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, z tytułem magistra pedagogiki, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

Pracę zawodową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli rozpoczęła w 1999 roku w Oddziale dla Dzieci, zachęcając najmłodszych po sięgnięcie po literaturę poprzez organizację ciekawych zajęć edukacyjnych. Od 2005 r. zajmowała się pracą bibliograficzno – informacyjną w Czytelni dla Dorosłych, współpracując jednocześnie ze szkołami ponadpodstawowymi i KPP w Stalowej Woli przy tworzeniu ścieżki edukacyjnej dotyczącej zagrożeń współczesnego świata, na jakie narażona jest młodzież.

W 2015 roku została kierownikiem nowej komórki bibliotecznej, Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych MBP w Stalowej Woli, dając się poznać jako dobry organizator, koordynator i twórca wielu inicjatyw, podnoszących prestiż stalowowolskiej książnicy oraz promujących bibliotekę i jej zasoby szerszej społeczności. MBP w Stalowej Woli dzięki wydarzeniom literackim, edukacyjnym pod kierunkiem pani Beaty otrzymywała uznanie w zakresie krzewienia kultury zarówno na szczeblu miejskim, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Beata Życzyńska z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na realizację wydarzeń animacyjno – bibliotecznych w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz konkursach grantowych. Jest autorem wielu artykułów, które ukazały się w ogólnopolskich czasopismach branżowych, promując działalność stalowowolskiej biblioteki.

Za szczególne osiągnięcia w pracy, za krzewienie kultury w środowisku lokalnym i ponadlokalnym została uhonorowana w 2018 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.