27 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie dwóch nowych samochodów, które usprawnią działanie naszej jednostki. Jeden pojazd ciężki ze starej floty, zawodowi strażacy przekazali natomiast druhom OSP z Turbi, a ci z kolei, swój dotychczasowy samochód oddali w ręce druhów z Dąbrowy Rzeczyckiej.

Jeden z nowych nabytków stalowowolskich strażaków to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki renault D16. Pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 286 KM. Posiada uterenowiony napęd 4×4, kabinę w układzie 1+1+4, a także został wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów. Zakup tego auta na kwotę 1 074 897,00 zł został sfinansowany ze środków budżetu państwa.

Drugim nowym pojazdem jest 5 miejscowy SUV z 175 konnym silnikiem benzynowym marki toyota, który zastąpił wysłużonego 20-letniego Nissana X-Traila, przekazanego w ubiegłym roku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach. Wartość samochodu to 154 tys. zł. Na jego zakup złożyło się Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli w kwocie 79 tys. zł oraz Urząd Miasta w Stalowej Woli w kwocie 75 tys. zł. Będzie on pełnił funkcję samochodu operacyjnego.

Jak się okazało na tym zakupie skorzystali nie tylko zawodowi strażacy, ale również dwie jednostki OSP z terenu powiatu stalowowolskiego.

– Średni samochód ratowniczo-gaśniczy zastąpi nasz wysłużony samochód z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Stary samochód, który służył u nas tyle lat w komendzie, aczkolwiek jest całkowicie sprawny, zostanie przekazany jednostce, której będzie jeszcze długo służył – mówił komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli młodszy brygadier Szczepan Kozioł.

I tak, kilkuletni pojazd, który dzielnie służył zawodowym strażakom, został przekazany druhom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turbi. To samochód marki mercedes atego 1429 z silnikiem o mocy 286 KM. Posiada uterenowiony napęd 4×4, kabinę w układzie 1+1+4, a także jest wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów. Wartość tego auta w dniu zakupu wynosiła 517 880 tys. zł.

Z kolei druhowie z Turbi przekazali swój dotychczasowy samochód GBA 2/20 marki star 266 strażakom z Dąbrowy Rzeczyckiej.

– Jednostki OSP między sobą też przekazują sprzęt. Nie tylko wspólnie działają podczas różnego rodzaju akcji, ale też tym sprzętem dzielą się z innymi – mówił wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy.

Obecny na poniedziałkowej uroczystości wiceminister infrastruktury, poseł Rafał Weber, który pomaga w pozyskiwaniu nowego sprzętu dla strażaków, chwalił taką wymianę.

– Tutaj w Stalowej Woli jesteśmy świadkami jak nasi zawodowi strażacy, a także strażacy ochotnicy, uzyskują nowoczesne narzędzia do tego, aby móc brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z jednej strony to pojazdy, które trafiają tutaj do komendy Powiatowej Straży Pożarnej, a z drugiej strony pojazdy eksploatowane przekazywane w tej sztafecie jednostkom Ochotniczych Straży – mówił Rafał Weber.

– Dobre doposażenie, dobre wyszkolenie jest szansą na to, że będziemy mobilni w każdej jednej akcji. Panie komendancie dziękuję za dobre kierowanie naszą jednostką zawodową i myślę, że pana postawa kształtuje dobrą współpracę z jednostkami OSP. W naszej jednostce PSP pracuje około 100 strażaków, w jednostkach OSP ponad 1000. Co by znaczyła sama straż zawodowa, gdyby nie było ochotników? – dodał starosta Janusz Zarzeczny.