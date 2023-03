Do końca marca na gości pierwszego w Polsce rodzinnego parku tematycznego czekają specjalne korzyści! Bilety do Magicznych Ogrodów można kupić taniej o 20%. Do końca marca można zrealizować bon turystyczny. Bilety do świata baśni kupione teraz będą ważne do końca września! Spiesz się!

Dlaczego warto skorzystać z tej propozycji? Magiczne Ogrody to wspaniałe miejsce do spędzenia czasu dla całej rodziny. Przeczytaj ten tekst i dowiedz się jak łatwo można skorzystać z promocji i bonu turystycznego. Kup bilety online na https://bilety.magiczneogrody.com. Po wyborze rodzaju i ilości biletów kliknij w „zapłać” w górnym prawym rogu strony. Następnie wypełnij formularz i wybierz płatność: Przelewy24 lub Bon Turystyczny.

Na stronie Magicznych Ogrodów możesz zrealizować Bon Turystyczny. Jest to możliwe tylko do 31 marca 2023 roku. Kup bilet do rodzinnego parku dziś i wykorzystaj do końca sezonu 2023. Za bilet możesz zapłacić bonem turystycznym.

Jak to zrobić?

Po wyborze biletów i kliknięciu „zapłać” wybierz bon turystyczny w sposobie płatności. Następnie dodaj voucher obiadowy w kwocie 50 zł (usługa łączona).

Uzupełnij swoje dane, zaakceptuj pola wymagane i kliknij „zamawiam”. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Zostaniesz poproszony o podanie 16-cyfrowego numeru (kodu obsługi płatności z literami, cyframi i myślnikami, nadanego w wyniku rejestracji w Platformie Usług Elektronicznych ZUS) czyli tzw. kod bonu.

W chwili zastosowania przez nas 16-cyfrowego kodu obsługi płatności otrzymasz sms z kodem potwierdzającym, który należy podać doradcy Biura Obsługi Klienta. To Ty finalnie potwierdzasz płatność, dlatego ważny jest stały kontakt telefoniczny.

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Bon turystyczny o wartości 500 złotych przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia na które jest pobierane świadczenie wychowawcze 500 plus. Wartość bonu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności jest dwukrotnie wyższe i wynosi 1000 złotych. Świadczenie przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od wysokości dochodów.

Żeby skorzystać ze świadczenia, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków. W celu aktywacji bonu wystarczy zalogować się na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (ZUS PUE)

Jeśli nie posiadasz konta na platformie ZUS PUE, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości za pomocą profilu zaufanego, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, kwalifikowanego podpisu elektronicznego . Zacząć należy od zalogowania się pod adresem: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.

Po zakupie biletów koniecznie zaplanuj wycieczkę do Magicznych Ogrodów. Sezon w parku rozpoczyna się 29 kwietnia o godzinie 10:00!