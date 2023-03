To tytuł konferencji, która odbyła się 28 marca w stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora. Spotkanie było kolejnym po wmurowaniu kamienia węgielnego krokiem zaznajamiającym społeczność lokalną z charakterem powstającej w Stalowej Woli placówki. Przygotowane prelekcje odpowiedziały na najbardziej nurtujące pytania dotyczące standardów budowanego obiektu jak również opieki, która będzie tam oferowana.

– Konferencja tą chcielibyśmy rozpocząć, rozmowy na tematy trudne, trudne ale bardzo ważne, tematy, które czasami dotykają naszych znajomych, kogoś z sąsiedztwa, a może i naszych bliskich, a przez to i nas samych. Choroba zawsze nadchodzi w złym momencie, często wywołuje skrajne emocje, poczucie strachu i bezsilności. Ludzie słysząc diagnozę odczuwają lęk i niepewność, pozostaje im jednak nadzieja. Ważne jest aby ta nadzieja stała się droga dobrej jakości życia w ostatnim jego etapie, tę jakość zapewnia opieka paliatywna – mówiła Dorota Szymańska, pełnomocnik ds. budowy hospicjum. – To hospicjum będzie budowane przede wszystkim na uważności, na indywidulane potrzeby każdego pacjenta. Chcemy tak jak to robią nasi przyjaciele z Pucka wsłuchiwać się w potrzeby pacjentów, realizować ich marzenia. Mówiąc o spełnianiu marzeń podopiecznych przywołała przykład z Puckiego Hospicjum kiedy to spełnionym przez zespół placówki marzeniem podopiecznych była na przykład jazda czerwony kabrioletem czy też morsowanie.

Powstający budynek jest jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni całkowitej 3455,40 m kw. oraz powierzchni użytkowej 2915, 31 m kw. Budynek posiada odpowiedni układ funckcjonalno-przestrzenny, podział na strefy: wejście(recepcja), poradnia medycyny paliatywnej, hospicjum stacjonarne z zapewnieniem szczególnej dbałości o intymność pacjenta oraz uwzględnia wszystkie sfery życia chorego: somatyczną, psychiczną, społeczna i duchową umożliwiając kontakt z bliskimi. W części budynku przeznaczonej na hospicjum stacjonarne znajdzie się 14 pokoi dwuosobowych wraz z łazienkami (ok 38 m kw.), 2 izolatki z łazienkami i śluzami, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski, dział farmacji, kuchnia wraz z jadalnią, świetlica, kaplica, 2 pokoje gościnne, niezbędne pomieszczenia techniczne i sanitarne do funkcjonowania hospicjum, biura pracowników administracyjnych. W pomieszczeniach piwnicznych znajdzie się: część kuchenna, szatnia damska, szatnia męska, archiwum, magazyn w tym pomieszczenie przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu, pomieszczenia mycia i przechowywania sprzętu, pomieszczenia techniczne.

Pomieszczenia dostępne dla pacjentów wyposażone będą w system czujników informujących personel o upadku pacjenta lub jego zbyt długim zatrzymaniu się w miejscu do tego nie przeznaczonym. W budynku zastosowano rozwiązania dostosowane do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się. Bardzo duża wagę położono na właściwe zagospodarowanie terenu w zieleń w postaci ogrodu i tarasów. – Jednak hospicjum to nie tylko budynek, najwyższe standardy można spełnić tylko wówczas, gdy w budynku tym pracują ludzie pełni empatii i wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka. Opieka paliatywna to działania interdyscyplinarnego zespołu, (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, opiekun medyczny, duchowny) mające na celu poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin, stojących w obliczu problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą, poprzez zapobieganie i łagodzenie cierpienia, dzięki wczesnemu wykrywaniu, dokładnej ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów fizycznych, psychoposłecznych i duchowych – mówiła Anna Żurawska. Zaznaczyła, że misją powstającej placówki jest zapewnienie ludziom nieuleczalnie chorym i ich bliskim profesjonalnej opieki paliatywnej oraz wsparcia w chorobie i żałobie. W planach jest także powołanie fundacji działającej na rzecz opieki hospicyjnej w Stalowej Woli.

– Wiemy, że wsparcie, które musimy nieść, nie dotyczy tylko i wyłącznie pacjentów, ale również ich bliskich, bo bliscy chorego w trakcie całej choroby onkologicznej bądź innej trudnej, a później wchodząc już w ten ostatni etap również potrzebują wsparcia. Tworząc fundację mamy taki zamiar aby ona była podmiotem wspierającym tworzone hospicjum i mogła też prowadzić działalność poza medyczną. Ta działalność poza medyczna skupiłaby się na tworzeniu grup wsparcia dla rodzin, jak również dla pacjentów. Wokół nas tworzy się bardzo serdeczne grono aniołów, takich ludzi z otwartym sercem, którzy widzą tą potrzebę, czują tą potrzebę i chcą nieść to wsparcie. Mamy w ramach fundacji również realizować działania edukacyjne, zauważyliśmy, że ta opieka paliatywna często jest mylona z opieką długoterminową, a jednak ten pacjent tutaj jest całkiem inny. I też chcemy przełamać tabu, uświadamiać naszych mieszkańców, aby nie bali się tych trudnych rozmów na temat śmierci, odchodzenia. W ramach fundacji chcemy też szerzyć wolontariat, w fundacji mamy gromadzić tych wszystkich, ludzi którzy mają otwarte serca, chcą z nami współdziałać – mówiła Dorota Szymańska.

Największą liczbę podopiecznych hospicjów stanowią pacjenci onkologiczni, choroby nowotworowe coraz częściej dotykają młodych osób, a jak mówią badania i statystyki niestety liczba chorych będzie rosła.

– To co się dzieje, to co się tworzy w Stalowej Woli będzie odpowiedzią na potrzeby pacjenta onkologicznego, paliatywnego. I myślę, że zarówno z hospicjum jak i poradni medycyny paliatywnej będą korzystać pacjenci na każdym etapie swojej choroby. Opieka paliatywna jest to całkiem odrębna opieka i nie każdy jest w stanie sobie poradzić z takim pacjentem. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na utrzymaniu dobrej jakości życia pacjenta, ograniczamy wszystkie procedury medyczne do minimum, stosujemy odpowiednie leki, w odpowiednich dawkach, w odpowiednich schematach, tak aby pacjent te ostanie swoje chwile w jak najlepszej jakości życia, bez żadnych dolegliwości – mówiła Aneta Słowik, lekarz specjalista onkologii klinicznej i lekarz specjalista medycyny paliatywnej. Podczas konferencji zgromadzenie mogli tez wysłuchać wykładu wykład Anny Jochim- Labudy Dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Zespół tej placówki wspiera osoby tworzące stalowowolskie hospicjum we wdrażaniu dobrych praktyk opieki paliatywno-hospicyjnej w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie.