W piątek w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy Czesi strzelili Polakom pierwszego gola w 27. sekundzie. Dzień później tą samą ścieżką poszedł Sokół Nisko, który pozwolił Cosmosowi Nowotaniec objąć prowadzenie w 36. sekundzie.

Ivan Hura dośrodkował pod bramkę, a z kilku metrów trafił głową do siatki Vadym Jaworski. Jeszcze się „sokoły” dobrze nie otrząsnęły po tym trafieniu, a już przegrywały 0:2. Adam Polit popełnił błąd przy wybijaniu piłki, zagrał do stojącego plecami Gnatka, któremu odebrał futbolówkę jeden z graczy Cosmosu i znalazł się „sam na sam” z naszym bramkarzem. Próbował ratować sytuację Drelich, jednak sędzia dopatrzył się przewinienia obrońcy Sokoła i podyktował rzut karny. Celnie z 11. metrów przymierzył Stanislav Mykytsey. Po kwadransie goście prowadzili różnicą trzech goli. Po wrzutce w pole karne, celnie „główkował” Martin Geci. Bramkarz Sokoła sparował piłkę, jednak nie miał nic do powiedzenia przy dobitce Łukasza Piotrowskiego. Kropkę nad drużyna z Nowotańca postawiła w 38. minucie. Zamykający dośrodkowanie na „dalszym” słupku Hura, dograł przed bramkę, z „pierwszej” uderzył Piotrowski i Cosmos wygrywał 4:0. Na szczęście po przerwie goście wykazali miłosierdzie dla przeciwników i nie powiększyli już swojego konta bramkowego.

SOKÓŁ NISKO – COSMOS 0:4 (0:4)

0-1 Jaworski (1), 0-2 Mykytsey (8 – rzut karny), 0-3 Piotrowski (16), 0-4 Piotrowski (40)

SOKÓŁ: Polit – Omuru, Stępień (46 Bednarz), Drelich, M. Pyryt (80 Kasia) – D.Pyryt, Bigas (68 Chamera), Dziopak (Buczek), F.Moskal (46 Młynarczyk), Serafin (46 Gnatek) – Mistrzyk. Trener Paweł Wtorek.

COSMOS: Shkarban – Zastawnyj (62 Nahoryj), Petryk, Piotrowski (56 Kalemba), Mykytsey – Pena (55 Gomes), Damienenko (46 H.Pieszczoch), Geci, Hura – Rosljakow (67 Gomułka) – Jaworski (56 Longe). Trener Grzegorz Pastuszak.

Sędziował Przemysław Bieniasz (Rzeszów). Żółte kartki: Bigas, Gnatek – Roslajkov, Longe.

W pozostałych meczach 20. kolejki: Igloopol – Karpaty 1:1 (1:0), Wisłok – Izolator 0:0, Lechia – Głogovia 1:1 (1:0), Sokół KD – Skołoszów 0:2 (0:0), Stal II M. – Legion 0:3 (0:2), Stal II Rz. – Stal Ł. 1:2 (0:1), Korona – Polonia 3:0 (1:0), Wólczanka – JKS 0:5 (0:1).