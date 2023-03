Pną się w górę mury hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej w Stalowej Woli. We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się budowa obiektu, w poniedziałek 27 marca miało zaś miejsce wmurowanie kamienia węgielnego.

– Mury hospicjum wznoszą się, ale przed nami, społeczeństwem miasta Stalowej Woli, przed wszystkimi osobami zaangażowanymi ta większa, trudniejsza praca dotycząca tego aby, to hospicjum znaczyło miłość, aby to hospicjum było takim miejscem, w którym serce Stalowej Woli, serce mieszkańców Stalowej Woli będzie w pełni oddane dla drugiego człowieka, w szacunku, miłości, w spojrzeniu na niego, w jego cierpieniu, na jego piękno, na to kim jest i jaki jest – mówił podczas poniedziałkowych uroczystości prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Kwiatkowskiego w sąsiedztwie ambulatorium. W ramach zadania powstaje placówka na 30 łóżek z możliwością rozbudowy. Każdy z pokoi będzie miał osobną łazienkę. W obiekcie znajdą się też m.in. pomieszczenia dla rodzin pensjonariuszy, stołówka, jadalnia, pokoje zabiegowe i rehabilitacyjne. Nie zabraknie także kaplicy. W ramach tego projektu zostanie wybudowana przychodnia poradni medycyny paliatywnej, która będzie się znajdowała od frontu, od ulicy Kwiatkowskiego. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w tym parking dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych, drogi wewnętrzne oraz zieleń.

– Bez wątpienia będzie to bardzo nowoczesny obiekt o najwyższych standardach, lecz najwyższe standardy to nie tylko jakość budynku, to przede wszystkim ludzie, którzy budują dane miejsce. Naszym celem jest utworzenie miejsca utkanego z wrażliwości i empatii z opieką o najwyższej jakości. Gdzie zarówno pacjent jak i jego bliscy będą mogli czuć się jak we własnym domu, gdzie personel jak również wolontariusze będą wsłuchiwali się w potrzeby indywidulane pacjentów, a nawet spełniali ich marzenia. W tych wszystkich działaniach, które realizujemy w naszym mieście, związanych z organizacją opieki paliatywnej i hospicyjnej wspiera nas puckie hospicjum – mówiła Dorota Szymańska, pełnomocnik prezydenta ds. utworzenia hospicjum.

