W sześciu miastach rozgrywano turnieje ćwierćfinałowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski w męskiej koszykówce do lat 17. W Warszawie o najlepszą szesnastkę w kraju walczyła Stal Stal Stalowa Wola. Niestety, bezskutecznie.

Stal rozpoczęła turniej od porażki z gospodarzem, zespołem Grupa Strategia Gim 92 Warszawa-Komorów. O przegranej zadecydowały dwie pierwsze kwarty. Pierwszą nasza drużyna przegrała 9, a drugą 14 punktami. Zespół z Warszawy królował na deskach, szczególnie na swojej i to, jak również „długa ławka”, były kluczem do wysokiego prowadzenia do przerwy (54:31) i ostatecznego zwycięstwa różnicą 19 pkt (92:73).

W drugim meczu ze Smykiem Prudnik, Stal w połowie drugiej kwarty wypracowała sobie 14-punktową przewagę i nie oddała prowadzenia do syreny kończącej mecz. Nasi koszykarze trafili w tym meczu 14 „trójek”.

Żeby zagwarantować sobie awans, nasz zespół musiał w trzecim meczu pokonać Koronę 1919 Kraków. Dwie pierwsze kwarty były wyrównane, obydwie kończył celnymi rzutami „za trzy” Maciej Paterek. Po 20. minutach Stal wygrywała 47:46. W połowie trzeciej kwarty, po celnym rzucie Ledochowskiego krakowianie „zabrali” koszykarzom trenera Rafała Partyki prowadzenie (59:58) i już go nie oddali. Wygrali, ale nie awansowali, ponieważ w ostatnim meczu tej grupy, pewny gry w półfinałach Gim 92 przegrał ze Smykiem, a to oznaczało, że pierwsze miejsce w tabeli zajmie – nieoczekiwanie – drużyna z Prudnika, drugie z Warszawy, trzecie z Krakowa, a nasza Stal znajdzie się na ostatnim miejscu. Mimo że tylko jej udało się pokonać zwycięską drużynę Smyka…

GRUPA STRATEGIA GIM 92 WARSZAWA KOMORÓW – STAL 92:74 (28:19, 26:12, 17:21, 22:22)

STAL: Baran 24, Kędra 16 (2×3), Maciej Paterek 14 (1×3), Krzek 9, Kawalec 7. Marcin Paterek 4, Rojek.

Dla Gim 92 najwięcej: Kolasa 20 (2×3), Stelmach 10, Pałasz 10, A.Wierzbicki 10.

STAL – SMYK PRUDNIK 93:79 (21:13, 24:15, 15:20, 33:31)

STAL: Maciej Paterek 22 (4×3), Krzek 20 (4×3), Kędra 19 (5×3), Baran 15, Marcin Paterek 9 (1×3), Kawalec 8, Bożek, Daca, Rojek, Stańczyk.

Dla Smyka najwięcej: Miklaszewski 21, Jabłoński 15, Reczek 15 (1×3).

KORONA 1919 KRAKÓW – STAL 87:81 (18:22, 28:25, 27:13, 14:21)

STAL: Baran 23, Marcin Paterek 19, Kędra 13 (3×3), Maciej Paterek 12 (2×3), Krzek 8, Kawalec 6, Rojek.

Dla Korony najwięcej: Korczyński 29 (2×3), Ledochowski 21, Pękala 13 (3×3).

W pozostałych meczach: Korona – Smyk 65:74, Gim 92 – Korona 87:60, Smyk – Gim 92 84:76. Awans: Smyk i Gim 92.