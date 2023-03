Stalowa Wola była jednym z miejsc cyklu spotkań pod nazwą Podkarpackie Forum Innowacji Rolniczych 2023. Jego uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami, jakie niesie za sobą Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, jak dodatkowe dofinansowanie czy bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków.

Forum, to wspólna inicjatywa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wydarzenie, oprócz spotkania w Stalowej Woli, miało miejsce także w Boguchwale, Sanoku, Przemyślu i Dębicy.

– Forum, to jedna z form przybliżenia mieszkańcom obszarów wiejskich, nowej kampanii wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji środowiskowych oraz ekoschematów – tłumaczył potrzebę zorganizowania tego typu spotkań Robert Pieszczoch, dyrektor szef Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Podczas Forum z rolnikami spotkali się przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz specjaliści z zakresu rolnictwa.

Nowa Rzeczywistość dla rolników

31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła Plan Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W tym roku, konkretnie 8 lutego, sejm przyjął ustawę o Planie Strategicznym, natomiast 2 marca, prezydent podpisał nową unijną prognozę finansową. Przyjęte przepisy, były wcześniej analizowane i poddane konsultacjom społecznym. Powstaje zatem pytanie, czy nowa kampania, będzie bardziej korzystna dla rolników, od poprzedniej. Wiesław Polek, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa twierdzi, że tak. – To nie jest jakaś wielka rewolucja, ale jest kilka istotnych zmian w porównaniu z „ustępującym” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej, rolnicy posiadający minimum trzy sztuki bydła czy krów, mogli ubiegać się o płatności, a teraz taka możliwość pojawi się już od jednej sztuki.

Wiesław Polek zaznaczył, że w województwie podkarpackim jest około 11500 siedzib stad, czyli w przeliczeniu około 6500 rolników nie mogło korzystać w PROW-ie z dofinansowania, natomiast skorzysta w okresie obowiązywania Planu Strategicznego. Inną zmianą, jaką niosą nowe przepisy, to wsparcie płatności redystrybucyjnej.

– W Planie Strategicznym, mamy płatności już do 1 hektara, natomiast w PROW-ie, były to 3 hektary. Dzięki temu, około 60 tysięcy rolników z Podkarpacia, zwiększy swoją dochodowość – zaznaczył Polek.

Bezpłatnie wypełnią wniosek

Nowa kampania oraz zawarta w niej forma płatności bezpośrednich dla rolników, o nazwie ekoschematy, od samego pojawienia się w przestrzeni publicznej, zrodziła wiele zapytań i niepokoju wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

– Nie ma się czego obawiać, bo podkreślam, że Plan Strategiczny to nie rewolucja, a my jako ARiMR, jesteśmy przygotowani do przyjmowania wniosków od pierwszego dnia i służymy także wszelkimi informacjami – podkreślił Wiesław Polek.

– Chcemy pomóc rolnikom, aby mogli maksymalnie skorzystać z możliwości finansowych, jakie niesie za sobą Plan Strategiczny. Prowadziliśmy i prowadzimy szkolenia dla rolników, ale to co najważniejsze, bezpłatnie wypełniamy wnioski o dopłaty obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Zachęcamy do odwiedzenia naszych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego – informuje Robert Pieszczoch.

Przypomnijmy, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Stalowej Woli, mieści się przy ulicy Dmowskiego 10, natomiast w Nisku, przy ulicy Rzeszowskiej 42.

Przyjmowanie wniosków w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich, rozpoczęło się 15 marca. Budżet Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, to 25,2 mld euro.

(pm)