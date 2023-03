Będą nowe przystanki na trasie Niżańskiego Szlaku Kajakarskiego wzdłuż Tanwi. Pierwszy powstał w Dąbrówce (gmina Ulanów). Teraz przyszedł czas na Sieraków i Dąbrowice.

W listopadzie 2022 roku w Dąbrówce została oddana to użytku przystań kajakowa, która wpisuje się doskonale w realizowany przez niżański powiat wieloletni projekt, którego podstawowym celem jest uatrakcyjnienie turystycznej mapy powiatu. Dzięki takim punktom organizowane po Tanwi spływy kajakowe i aktywny wypoczynek nad wodą, będą jeszcze przyjemniejsze.

– Mama nadzieję, że uda nam się w aspekcie turystycznym zrealizować zadanie związane z Niżańskim Szlakiem Kajakowym na tym odcinku od Dąbrowicy do Harasiuk. Gmina Ulanów to miejsce swoje już zrealizowała, a chcemy, żeby ten szlak funkcjonował na całym tym odcinku – mówi starosta Robert Bednarz.

W ramach inwestycji objętej trwającym przetargiem wykonane zostaną między innymi elementy małej architektury, miejsce do suszenia kajaków, drewniana altana, pomost pływający oraz chodniki i alejki. W przypadku Dąbrowicy będzie to dobudowa do istniejącej już w tym miejscu infrastruktury rekreacyjnej z boiskiem, siłownią terenową i altanką.

W Sierakowie natomiast, gdzie nie ma takiej infrastruktury, oprócz grilla i miejsca na ognisko oraz konstrukcji do suszenia kajaków powstanie również drewniana altana i pomost pływający. Zostanie też zagospodarowany teren wokół.

Termin składania ofert w przetargu upływa 28 marca.