Trzech mieszkańców powiatu niżańskiego od pewnego czasu było poszukiwanych przez Sąd Rejonowy w Nisku celem odbycia kary za różne popełnione przez nich przestępstwa. Unikali wymiaru sprawiedliwości, ale w końcu wpadli w ręce dzielnicowych.

Do pierwszego zatrzymania doszło 20 marca. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Nisku udali się na teren gminy Jarocin. Podczas legitymowania 72-letniego mężczyzny okazało się, że od miesiąca jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nisku do odbycia zastępczej kary aresztu za przestępstwa przeciwko rodzinie.

Na drugi dzień, ci sami dzielnicowi, podczas obchodu rejonu służbowego, zatrzymali 43-letniego mieszkańca gminy Jarocin, który był poszukiwany od początku roku przez Sąd Rejonowy w Nisku, celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo recydywy w ruchu drogowym. Mężczyzna trafił do więzienia na ponad rok.

W czwartek, 23 marca, dzielnicowi zatrzymali kolejną osobę poszukiwaną. Wylegitymowali 50-letniego mieszkańca Niska, który jak się okazało był poszukiwany przez miejscowy sąd, celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w ruchu drogowym. Dzięki możliwości zapłacenia grzywny, uniknął pobytu w zakładzie karnym.

Czytaj również: