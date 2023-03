Nisko przyszłości – to tytuł konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Nisko, który jest elementem obchodów 90. rocznicy nadania praw miejskich Nisku. Prace konkursowe przyjmowane będą do 12 maja. Najlepsze z nich będzie można oglądać latem nad Zalewem Podwolina.

W tym roku przypada 90. rocznica nadania praw miejskich Nisku. Z tej okazji ogłoszono konkurs plastyczny związany z Niskiem. W pracach konkursowych organizatorzy chcieliby zobaczyć jak, zdaniem najmłodszych mieszkańców gminy, będzie wyglądać Nisko, jego mieszkańcy, ulice, budynki

za 100 lat.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Nisko z podziałem na trzy kategorie wiekowe: dzieci do lat 7, od 8 do 11 lat i młodzież w wieku od 12 do 15 lat.

Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka prac, kreatywność twórcza. Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych oraz nagrodę specjalną, ufundowaną przez burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Dodatkowym wyróżnieniem będzie ekspozycja zwycięskich prac sygnowanych imieniem i nazwiskiem autora nad Zalewem Podwolina.

Prace konkursowe powinny zostać wykonane w formie płaskiej w formacie A4 lub A3. Preferowane są prace w układzie pionowym.

Zgłaszający ma obowiązek przedstawić pracę w formie papierowej.

Każda praca musi być podbita pieczęcią placówki oraz czytelnie opisana według wzoru: imię i nazwisko autora oraz jego wiek, nazwa i adres, telefon kontaktowy do placówki, imię i nazwisko nauczyciela.

Prace należy dostarczyć na adres: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko, w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook NCK „Sokół”.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie www.nck.nisko.pl.

Organizatorami konkursu są Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” i Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury. Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

(kb)